«Братья Чебурашкины. Семейная ферма» запустила новую линейку молочных продуктов

Для массового потребителя она все равно будет дорогой

Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Семейное дело Чебурашкиных

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Производитель молочной продукции «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» запустил новый бренд Максим Стулов / Ведомости

О начале производства молочной продукции под маркой «Семейное дело» «Ведомостям» рассказал совладелец и гендиректор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин. Информацию подтвердил гендиректор Depot WPF Алексей Андреев, чье агентство разработало дизайн нового бренда.

«Братья Чебурашкины. Семейная ферма» – крупный подмосковный производитель молочной продукции под одноименным брендом, которую выпускает исключительно из молока с собственных ферм. Компания основана Георгием Чебурашкиным и его сыновьями Станиславом и Владиславом. Это один из самых популярных производителей премиальной молочной продукции на столичном рынке, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.