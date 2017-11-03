Россияне отказываются от кефира и йогурта в пользу более дешевых продуктов

Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Йогурты не по карману

Доходы населения сокращались последние 2–3 года, покупатели переходят на традиционные молоко, кефир и ряженку, отказываясь от йогуртов, сырков, молочных десертов и проч. Евгений Раузмный / Ведомости

Продажи молочных продуктов в России за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2017 г., сократились на 4,7% в натуральном выражении, подсчитала Nielsen в городах с населением более 10 000 человек. До сих пор продажи молочных продуктов медленно росли: на 4,5% в 2014 г. и на 1,3% в 2015 г. Замедлился рост оборота в денежном выражении – до 4,1% в 2017 г.

Сильнее всего сократились продажи кефира (-8,4% в натуральном выражении), затем йогуртов (-5,8%), творога (-5,0%), сметаны (-4,2%) и пастеризованного молока (-2,5%), упали даже продажи глазированных сырков, популярность которых год назад подскочила почти на 15%. Сейчас сырки – среди наиболее подорожавших молочных продуктов: +11,9%, как и йогурты, а максимальный рост цены (+12,2%) Nielsen зафиксировала на простоквашу.

Спрос на молочные продукты сократился, подтверждают крупнейшие производители и продавцы. Первопричина – высокая инфляция в молочных продуктах, около 10%, говорит представитель Danone в России, она более чем втрое выше, чем продовольственная инфляция. Рост цен, объясняет он, приводит к замещению молочных продуктов более дешевыми продуктами питания, макаронами или картофелем. У крупных поставщиков цена молочных продуктов выросла с начала года на 8–12%, у небольших региональных – на 12–18%, знает сотрудник крупного ритейлера.

Доходы населения сокращались последние 2–3 года, покупатели переходят на традиционные молоко, кефир и ряженку, отказываясь от йогуртов, сырков, молочных десертов и проч., говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов: в городах с населением 200 000–300 000 человек, где сетевая розница мало развита, заметен небольшой рост спроса на цельномолочную продукцию.

Во многом снижение потребления молочных продуктов связано с высокой ценой, соглашается директор по маркетингу «Перекрестка» (X5 Retail Group) Дмитрий Медведев и добавляет: и дефицитом качественного товара. В пример он приводит стерилизованное молоко: в натуральном выражении растут продажи только самых дешевых видов, по 31–46 руб. за литр. «Доля недорогих молочных продуктов в продажах X5 выросла в 2016 г. на 20%», – сообщает он.

Производители более дорогих молочных продуктов, опасаясь снижения спроса, удерживали цены за счет рентабельности, рассказывает гендиректор «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин, и разница в цене между среднеценовым и премиальным товаром постепенно сжималась. «Но, скорее всего, возможности удержания цены уже исчерпаны», – опасается он.

Это может быть связано как с непростой экономической ситуацией в России, так и с существенным ростом цен на сырое молоко, говорит представитель PepsiCo в России («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо» и др.): производители вынуждены повышать цены, что может сократить спрос.

Представитель Danone в России знает и о проблеме, не связанной с ценами: «Некоторые представители власти и сомнительных общественных организаций делают ничем не подкрепленные заявления об обилии фальсификата – а это подрывает доверие потребителей». По данным Роспотребнадзора, доля некачественной и поддельной молочной продукции неуклонно снижается и сейчас менее 4%, отмечает он.