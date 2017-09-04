Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к промоакциям
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В России резко выросла доля продаж с помощью промоакций, свидетельствуют данные Nielsen (обзор Promo Pressure): в первом полугодии 2016 г. в среднем по промоакциям (в натуральном выражении) покупалось 54,5% основных товаров, за продажами которых наблюдает Nielsen, а в первом полугодии 2017 г. – 58%.
Наибольшая доля продаж через промоакции (и скидки, и неценовые акции) – у стиральных порошков и кондиционеров для белья: 85 и 84% соответственно, пишет Nielsen. На 2-м месте – крепкий алкоголь: 74 и 69% рома и виски в супер-, гипермаркетах и магазинах «у дома» куплено по акциям. В обеих категориях, сказано в обзоре, рост показателя составил ощутимые 7–8 процентных пунктов по сравнению с первым полугодием 2016 г. И если в случае с порошками и кондиционерами сами бренды предлагали увеличивать промоактивность, то промоакции на ром и виски вызваны их высокой регулярной ценой, объясняет представитель Nielsen. Из-за высоких цен продажи этих категорий, в принципе, сокращаются, констатирует он.
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