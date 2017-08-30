Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Касса учтет пробки и погоду

Ритейлеры и бренды узнают, как продажи каждого товара зависят от погоды и пробок

«Яндекс» запустил аналитику на основе данных о покупках с касс магазинов

«Яндекс» запустил пилотный проект для производителей и продавцов товаров повседневного спроса, рассказал «Ведомостям» руководитель сервиса «Яндекс.ОФД» Леонид Шныр. Проект основан на данных о покупках с касс магазинов: с 1 июля 2017 г. такие сведения отправляются в ФНС в режиме онлайн через операторов фискальных данных. Так, один из них – «Яндекс.ОФД» на основе опыта «Яндекса» может анализировать обобщенные обезличенные данные для создания новых аналитических инструментов, пояснил Шныр.

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