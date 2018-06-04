Пассажиры сорванных в 2017 году российских авиарейсов получили только 140 000 евро компенсаций Андрей Гордеев / Ведомости

В 2017 г. из-за сорванных российских авиарейсов (отмененных или задержанных более чем на три часа по вине авиакомпании) пострадали 28 188 пассажиров, но компенсации получили лишь около 350 человек – в сумме примерно 140 000 евро (в среднем по 400 евро), рассказал директор по Восточной Европе сервиса Airhelp Евгений Лонский. В России, по оценкам Airhelp, за компенсациями обращаются только 1,5% пострадавших пассажиров, 80% из них выплат добиваются. В Европе за компенсациями обращаются 2%, добавил Лонский.

Сервисы Airhelp, Skycop, AirAdvisor и др. занимаются предъявлением претензий к авиакомпаниям в интересах пассажиров, забирая себе 25% компенсации. Согласно директиве Евросоюза Е261, пассажиры, чьи рейсы были отменены или задержаны свыше трех часов по вине авиакомпании, могут претендовать на компенсацию до 600 евро. Директива распространяется на все рейсы европейских авиакомпаний и на рейсы неевропейских перевозчиков, вылетающих из Евросоюза. По европейским правилам, при задержке или отмене рейса дальностью до 1500 км полагается компенсация в 250 евро, 1500–3500 км – 400 евро, 3500 и больше км – 600 евро, рассказывал ранее директор по связям с инвесторами сервиса Skycop Юргис Петросиус.

В России компенсация за задержку рейса по вине авиакомпании – всего 25 руб. за час. Поэтому большинство сервисов взысканием компенсаций за сорванные российские рейсы не занимаются.

В 2017 г. больше всего пассажиров, которые могли претендовать на европейские компенсации, было у «Уральских авиалиний», подсчитал Airhelp: 5053 человека на 59 рейсах из Европы. На втором месте греческая Ellinair S.A – 2953 пассажиров на 38 рейсах из или в Европу, на третьем British Airways – 2366 пассажиров (23 рейса). Крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» на четвертом месте – 2333 пассажира (31 рейс), на пятом месте второй по величине российский игрок S7 – 1821 пассажир (23 рейса).

Лонский отмечает, что если на рейсах внутри Европы авиакомпании стабильно нарушают права пассажиров – из-за задержек и отмен в 2017 г. право на компенсацию имеют 7,2 млн человек (в 2016 г. было 7 млн), то на российских рейсах (из Европы российских авиакомпаний либо иностранных - из или в Европу) ситуация улучшается: в 2017 г. отменены или задержаны 392 рейса, в 2016 г. – 456 рейсов (36 951 пассажир), в 2015 г. – 993 рейса (порядка 75 000 человек).

Пассажир, согласно директиве Е261, может потребовать компенсацию в течение трех лет после отмененного или задержанного рейса, напоминает президент AirAdvisor Сергей Александров.

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