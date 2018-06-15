Чемпионат России по поставкам стали выиграл НЛМК Владимира Лисина

Почти 25% всей стали (49 140 т), использованной при строительстве объектов, поставил НЛМК Сергей Портер / Ведомости

Металлопродукцию для строительства стадионов к чемпионату мира по футболу, который стартовал в Москве 14 июня, поставляли «Северсталь», «Мечел», Evraz, «Металлоинвест», ТМК, ОМК, НЛМК и ММК, отчиталась ассоциация «Русская сталь». В общей сложности, по ее данным, от восьми крупнейших металлургов потребовалось 200 000 т металлопроката.

Почти 25% всей стали (49 140 т), использованной при строительстве объектов, поставил НЛМК, следует из ответа представителя компании «Ведомостям». Продукция компании использовалась при строительстве 10 стадионов – т. е. всех, кроме «Фишта» в Сочи и «Спартака» в Москве, следует из данных «Русской стали». Но эти стадионы были построены гораздо раньше – в 2014 г. По оценкам аналитика АКРА Максима Худалова, НЛМК смог заработать на этих контрактах около 1,965 млрд руб. (приблизительно по 40 000 руб. с тонны проката).

Второе место в итоговой таблице разделили между собой «Северсталь» и Evraz — обе компании отгрузили по 20% (40 000 т) стали, необходимой для новых стадионов. Почти половина металла «Северстали» (47,5%) пошла на строительство «Зенит арены» в Санкт-Петербурге, сообщил представитель компании. 40 000 т – это 0,012% отгрузок «Северстали» за 2014–2016 гг. (32,1 млн т). «Участие в строительстве стадионов – это позитивная тема для бизнеса, несмотря на небольшой объем», – подчеркнул представитель «Северстали».

«В целом мы оцениваем потребление металлопроката для строительства стадионов к чемпионату мира по футболу и связанной с ними инфраструктуры в объеме порядка 100 000 т в год, что на фоне общего годового металлопотребления выглядит не столь значительно. Однако, несмотря на большой опыт компании в строительстве спортивных сооружений, участие в этих проектах было особенно ответственным. Кроме того, работа на них позволила развить компетенции нашей дистрибуционной сети в части поставок малых партий точно в срок непосредственно на строительные площадки», – приводит пресс-служба «Северстали» слова директора по продажам компании Евгения Чернякова.

Evraz кроме стадионов также поставлял сталь для строительства аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону, сообщил представитель компании.

12% металла (24 000 т) для строительства стадионов произвел и поставил «Металлоинвест». «Основные поставки пришлись на 2015 и 2016 гг. Больше всего проката компания отгрузила для строительства «Екатеринбург арены» – более 14 000 т проката», – сообщил представитель компании.

Представитель «Мечела» не сказал, сколько металла компания поставила именно на строительство стадионов. «Помимо непосредственно стадионов в городах мундиаля осуществлялась реконструкция различных объектов, поставлено более 100 000 т металлопроката», – сообщил собеседник в компании.

ТМК поставила трубную продукцию для основных и инфраструктурных объектов «Волгоград арены», «Открытие арены», «Мордовия арены», «Самара арены» и стадиона «Санкт-Петербург». ОМК отгружала трубы для возведения спортивных арен в Нижнем Новгороде, Саранске и Волгограде. Компания поставила также трубы для строительства «ВТБ арены» и водного комплекса «Лужники» в Москве, рассказал представитель металлурга.

Скромнее всех в строительстве объектов к чемпионату мира по футболу участвовал ММК Виктора Рашникова, президента хоккейного клуба «Металлург». Компания – титульный спонсор хоккейной команды – в подготовке футбольного форума ограничилась поставками стали для строительства «Самара арены». По данным «Русской стали», на строительство стадиона в Самаре потребовалось 28 000 т металла, который поставляли семь компаний: «Северсталь», «Мечел», Evraz, «Металлоинвест», ТМК, НЛМК и ММК. Какая доля из этих 28 000 т приходится на ММК – представитель компании не ответил.

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