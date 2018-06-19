«Лукойл» отказался от бурения на Таймыре

Компания не нашла нефти на месторождении, за которое боролась с «Роснефтью»

Компания начала бурить первую разведочную скважину на сухопутном Восточно-Таймырском участке весной 2017 г. Лукойл

«Лукойл» не будет продолжать бурение на Восточно-Таймырском участке из-за его бесперспективности, сообщил президент компании Вагит Алекперов в интервью «Интерфаксу».

«Мы считаем, что пробуренная скважина и имеющаяся сейсмика не дают основания полагать, что там есть нефтегазовая провинция», – сказал Алекперов. По его словам, уже принято решение демонтировать и вывезти буровую, но компания пока оставит за собой лицензию для проведения «уже камеральной работы без бурения дополнительной скважины».

«Лукойл» начал бурить первую разведочную скважину на Восточно-Таймырском участке весной 2017 г. Однако скважина глубиной 5500 м оказалась «сухой». В марте Алекперов признал, что найти промышленно значимых запасов углеводородов компании не удалось. Первый вице-президент компании Александр Матыцын на дне инвестора в Лондоне говорил, что в IV квартале 2017 г. «Лукойл» списал около 9 млрд руб. расходов на бурение «сухих» скважин и в первую очередь – на бурение на Восточно-Таймырском участке.

В то же время «Лукойл» намеревался продолжить изучение участка. В мае Сергей Донской, тогда занимавший пост министра природных ресурсов, говорил, что в начале 2019 г. компания может приступить к бурению второй скважины на участке.

Площадь Восточно-Таймырского участка составляет 13 000 кв. км, его ресурсный потенциал оценивался в скромные 4,5 млн т нефти и 9,3 млрд кубометров газа по категории D2. За участок с «Лукойлом» конкурировала государственная «Роснефть», однако в итоге он достался частной компании. «Роснефть» пробовала оспорить итоги конкурса в суде, но не преуспела.

«Роснефть» получила соседний Хатангский участок и начала бурение параллельно с «Лукойлом». Осенью компания объявила, что обнаружила на участке месторождение с извлекаемыми запасами 81 млн т.