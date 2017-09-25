«Лукойл» будет увеличивать добычу нефти

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«Лукойл» не будет снижать добычу «Лукойл»

«Лукойл» в своей стратегии на ближайшие 10 лет намерен удерживать добычу в 100 млн т нефти и 35–40 млрд куб. м газа, рассказал президент компании Вагит Алекперов (его цитирует «Интерфакс»). За время реализации стратегии запасы должны вырасти на 1,1–1,2 млрд т, инвестиции составят $80–85 млрд.

Новую стратегию совет директоров планирует утвердить в конце ноября – начале декабря. Компания прорабатывает трехлетнюю программу развития, а 10-летняя будет представлена концептуально, пояснил он: «Мы не можем на такой большой период делать прогнозы по цене нашего продукта. Три года мы можем достаточно детально просчитать». В трехлетней программе «Лукойл» закладывает цены нефти в $50 и курс рубля 62–64/$.

В 2015 г. компания добыла более 100 млн т нефти. В прошлом году добыча нефти снизилась на 8,6% до 91,992 млн т, при этом в России производство упало на 2,8% до 83,2 млн т. Газа «Лукойл» добыл 20,3 млрд куб. м.

«Лукойл» Нефтяная компания

Основные акционеры – менеджмент (34,3%), Lukoil Investments Cyprus Ltd. (16,18%).

Выручка (МСФО, 2016 г.) – 5,2 трлн руб.,

Чистая прибыль – 206,8 млрд руб.

В этом году добыча составит 89 млн т, говорил в начале июня Алекперов. На этот показатель оказывают влияние обязательства по ограничению добычи, которые Россия взяла на себя, подписав соглашение с ОПЕК и другими добывающими странами в конце октября 2016 г. Из-за этой сделки «Лукойл» не произведет 2 млн т нефти в этом году. Ограничение будет идти за счет Западной Сибири, Перми и частично Коми, говорил Алекперов: «Я впервые за 50 лет работы в отрасли дал команду на остановку скважин» (по «Интерфаксу»).

Основным регионом добычи нефти «Лукойла» является Западная Сибирь. В первом полугодии 2017 г. здесь было добыто 46,4% от общей добычи нефти, но производство падает из-за естественного истощения запасов и роста обводненности месторождения. Так, с января по июнь текущего года к аналогичному периоду прошлого года добыча снизилась на 5,2% до 19,6 млн т.

Рост добычи в России «Лукойлу» могут обеспечить проекты в Каспийском и Балтийском морях, Тимано-Печоре, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов. Каспий – наиболее многообещающая, успешная и высокорентабельная провинция для «Лукойла», которая позволяет компании компенсировать снижение добычи на менее рентабельных месторождениях в Западной Сибири, говорилось в обзоре «Атона» в декабре 2016 г. У «Лукойла» на Каспии восемь нефтегазовых проектов, на двух месторождениях – им. Корчагина и им. Филановского – уже идет добыча.

Плюс у компании есть пилотный проект в Арктике, напоминает Корнилов. В апреле «Лукойл» начал разведочное бурение на Восточно-Таймырском участке. «Признаки углеводородов мы видели, но мы еще не дошли до проектной глубины, – говорил в конце августа вице-президент «Лукойла» Илья Мандрик. – Поэтому о результатах говорить пока рано».