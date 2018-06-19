Панамский канал открыл новый маршрут для экспорта энергоресурсов из США
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Путь с восточного побережья США до Азии через Панамский канал (на фото) на 10 дней короче, чем через Суэцкий
Морская транспортировка энергоресурсов из США стала процветающим бизнесом для администрации Панамского канала после его расширения в 2016 г. Этот водный путь теперь способен пропускать в три раза более крупные корабли, а спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае, Южной Корее, Японии и Мексике стабильно растет. В результате поставки СПГ через канал увеличились с нуля в 2015 г. до 6 млн т в прошлом году, говорит руководитель администрации Панамского канала Хорхе Кихано.
Техасская Cheniere Energy стала первой перевозить СПГ по каналу. В апреле этого года к ней добавились поставки с СПГ-терминала Dominion Energy Cove Point в Мэриленде, а еще три СПГ-терминала – Freeport в Техасе, Cameron в Луизиане и Elba Island в Джорджии – будут введены в эксплуатацию в следующем году. «Этот бизнес переживает бум и продолжит расти», – утверждает Кихано.
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