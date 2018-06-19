Бизнес / Транспорт

Панамский канал открыл новый маршрут для экспорта энергоресурсов из США

Его расширение сделало возможной транспортировку СПГ на крупных кораблях
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Морская транспортировка энергоресурсов из США стала процветающим бизнесом для администрации Панамского канала после его расширения в 2016 г. Этот водный путь теперь способен пропускать в три раза более крупные корабли, а спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае, Южной Корее, Японии и Мексике стабильно растет. В результате поставки СПГ через канал увеличились с нуля в 2015 г. до 6 млн т в прошлом году, говорит руководитель администрации Панамского канала Хорхе Кихано.

Техасская Cheniere Energy стала первой перевозить СПГ по каналу. В апреле этого года к ней добавились поставки с СПГ-терминала Dominion Energy Cove Point в Мэриленде, а еще три СПГ-терминала – Freeport в Техасе, Cameron в Луизиане и Elba Island в Джорджии – будут введены в эксплуатацию в следующем году. «Этот бизнес переживает бум и продолжит расти», – утверждает Кихано.

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