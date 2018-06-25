En+ Олега Дерипаски может прописаться в России
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Энергометаллургическая компания En+ изучает возможность смены регистрации с о. Джерси на российскую, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к компании и к одному из ее акционеров. В России наконец появились все необходимые условия для комфортного ведения бизнеса, добавляет один из них: «Все основные активы находятся в России, и логичнее ей зарегистрироваться здесь».
Перерегистрация в России с большой долей вероятности – одно из условий оказания господдержки пострадавшей от американских санкций компании, считают партнеры Tertychny Agabalyan Иван Тертычный и BMS Law Firm Денис Фролов. En+ рассматривает, скорее всего, регистрацию во внутреннем офшоре – на о. Русский или в Калининградской области, полагает профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики Олег Вьюгин.
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