Бывший гендиректор En+ займется сделками слияния и поглощения

Артем Волынец Евгений Разумный / Ведомости

Золотодобывающая Chaarat Gold 25 июня объявила на Лондонской бирже о назначении Артема Волынца генеральным директором компании. С марта этого года он уже входил в состав совета директоров компании.

Кроме того, в заявлении говорится, что Chaarat Gold объединится с управляющей компанией Артема Волынца – ACG Amur Capital Group. ACG была основана в 2014 г. для консолидации золотодобывающего сектора в СНГ, отмечено в сообщении.

«Все проекты ACG в золотом секторе будут официально переданы Chaarat и объединены с существующим планом сделок слияния и поглощения компании», – следует из сообщения на бирже. В нем также особо отмечается большой опыт Волынца в сфере совершения M&A сделок.

Chaarat Gold занимается разведкой и разработкой золотых месторождений в Киргизии. Основные проекты Chaarat Gold (Тулкубаш, Кызылташ) расположены в долине реки Сандалаш на северо-западе Киргизии. Район является частью Золотого пояса Тянь-Шаня, в котором находятся такие месторождения, как Мурунтау (запасы – 175 млн унций) и Кумтор (запасы оцениваются в 18 млн унций), следует из информации на сайте компании.

Недавно компания возобновила борьбу за Кумтор, лицензия на разработку которого сейчас принадлежит канадской Centerra. Об этом писал Мining Journal. «Изменение собственника Кумтора – вполне ожидаемое событие», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Правительство Киргизии давно хотело пересмотреть свои отношения с Centerra, которой месторождение мирового уровня досталось довольно дешево, добавляет он. Для Centerrа передача контроля другому игроку может быть выгодна, так как позволит сконцентрировать усилия на развитии других проектов. Для Chaarat Gold разработка актива будет привлекательной даже при невысоких ценах на золото из-за слабости киргизской валюты, подчеркивает эксперт.

«Возможности консолидации активов в Центральной Азии и СНГ значительные. Я и моя команда в течение нескольких лет занимаемся оценкой этих возможностей, разработкой предложений, которые создадут ценность для инвесторов, деловых партнеров, сообществ и национальных экономик по всему региону», – приводятся в сообщении компании на бирже слова Волынца.

По прогнозам Metals Focus, цены на золото будут расти. К 2019 г. цена может подняться до $1400 за унцию (в I квартале 2018 г. средняя цена за унцию составляла $1330). Эксперты Metals Focus отмечают в своем обзоре рынка драгоценных металлов, что после паники на рынке, вызванной новой волной санкций минфина США в начале апреля, цены на золото начали расти, так как именно этот металл является надежным активом на нестабильном рынке. «В апреле был отмечен приток металла в запасы ETP (exchange-traded products – торгуемые на бирже продукты), которые выросли на 3% до 75,2 млн унций. Это максимальный с апреля 2013 г. результат, свидетельствующий об оживленном интересе инвесторов к этому металлу», – следует из отчета Metals Focus.