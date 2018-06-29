«Мечел» намерен закончить реструктуризацию долга до конца года

После этого компания сможет инвестировать в долгосрочное развитие и рост



Гендиректор «Мечела» Олег Коржов и акционеры Евгений Разумный / Ведомости

В Москве в отеле «Аэростар» 29 июня прошло годовое собрание акционеров «Мечела». Акционеры утвердили размер дивидендных выплат за 2017 г. и переизбрали совет директоров.

Время перед началом собрания прошло достаточно мирно: акционеры обсуждали сообщения аналитиков BCS Global Markets и последние видео в YouTube. Лишь перед самым началом возникло некоторое недовольство – кому-то не хватило чая, кто-то нетерпеливо аплодировал президиуму, призывая скорее приступать к докладу и обсуждению вопросов повестки дня, так как «время – деньги».

Собрание продлилось два часа.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по привилегированным акциям на сумму 2,311 млрд руб. – это на 38,3% больше, чем в прошлом году. В 2016 г. суммарно на дивиденды компания направила 1,426 млрд руб. По обыкновенным акциям компания не выплачивает дивиденды с 2013 г.

«Мечел» выплачивает дивиденды из чистой прибыли. В 2017 г. прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 11,6 млрд руб. – таким образом, компания направила на дивиденды 19,8% чистой прибыли.

Акционеры избрали совет директоров в прежнем составе. В него вошли Игорь Зюзин (основной акционер компании), Олег Коржов (генеральный директор «Мечела»), Георгий Петров (советник президента Торгово-промышленной палаты России по международным вопросам), Юрий Малышев (директор Государственного геологического музея им. Вернадского), Тигран Хачатуров (руководитель по управлению реструктурируемыми активами Газпромбанка), Александр Коцкий (член совета директоров Ванинского морского торгового порта), Александр Орищин , Александр Шохин (президент Российского союза промышленников и предпринимателей), Виктор Тригубко (старший вице-президент по взаимодействию с государственными органами «Мечела» ).

Долг и развитие

Выступая перед акционерами, гендиректор компании Олег Коржов рассказал об основных задачах «Мечела»: реструктуризация долга, повышение рентабельности металлургического дивизиона, обновление технической базы предприятий, увеличение вскрышных работ угольного дивизиона.

Компания продолжает вести переговоры по реструктуризации долгового портфеля и надеется завершить их до конца года, заявил Коржов. Общий долг компании составляет более 400 млрд руб., почти 80% долга компании удалось реструктурировать. Сейчас у «Мечела» не реструктурировано порядка 90 млрд руб., сказал он. Из них 60 млрд руб. – это синдицированный кредит зарубежных банков. По этому кредитному пакету компания находится на завершающей стадии переговорного процесса и оформления всех документов, подтверждающих реструктуризацию. «Таким образом, компании остается договориться о реструктуризации 30 млрд руб. – это кредиты, привлеченные в зарубежных банках под гарантии экспортных агентств», – сообщил гендиректор.

Коржов подчеркнул, что первоочередной задачей для компании является реструктуризация долга. Решение этой проблемы позволит компании сосредоточиться на развитии и глубокой оптимизации производства и повышении его эффективности. «С таким высоким долгом компании трудно двигаться вперед», – сказал Коржов.

Он заметил, что финансовые показатели «Мечела» в 2017 г. выросли по сравнению с показателями 2016 г.: чистая выручка – на 8%, показатель EBITDA – на 23%. Это стало возможно благодаря хорошей конъюнктуре рынка, высоким ценам на уголь. На угольный сегмент приходится 75% в структуре EBITDA компании: 61,4 млрд руб. из 81,106 млрд руб. в 2017 г., следует из данных компании.

Собрание акционеров «Мечела»