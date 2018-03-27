Российских угольщиков снова ждет удачный год
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На долю Австралии приходится лишь пятая часть (22,8%) мировой добычи коксующегося угля – 215,1 млн т в 2017 г. Но низкие внутренние потребности позволяют направлять на экспорт 98% добычи, что выводит страну на первое место по этому показателю в мире. В 2017 г. на долю австралийского коксующегося угля пришлось 62% мировой торговли (210,8 млн т из 340 млн т, по данным АКРА). Внушительная доля рынка, занимаемая австралийскими производителями, делает их цены бенчмарком для остальных поставщиков.
На протяжении последних двух лет экспорт коксующегося угля из Австралии снижается. В 2016 г. он упал на 10%, напоминает директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. В том числе это было связано с серией наводнений, которые произошли в июне – сентябре 2016 г. Рост мировых цен на уголь с мая по октябрь того года составил 206,9% (с $83,7/т до $256,9/т), по данным АКРА. К началу 2017 г. котировки на уголь снизились. Но циклон «Дебби», обрушившийся в марте на северо-восточное побережье Австралии, вновь поднял их, на этот раз с $160/т в марте до $265/т в апреле (+65,6%). Экспорт угля Австралией за весь 2017 год снизился еще на 5%.
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