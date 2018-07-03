Минэнерго нашло способ привлечь $50 млрд в развитие нефтегазохимии

Общий размер дополнительных субсидий в 2019 г. министерство оценивает в 55 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

К 2030 г. возможен трехкратный рост экспортно-ориентированного производства на базе нафты, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и этана, следует из презентации министерства («Ведомости» с ней ознакомились, подлинность документа подтвердили четыре участника совещания в Минэнерго). Комплекс предложенных мер включает в себя введение обратных акцизов на СУГ и «возврат инфраструктурной составляющей» для этана, направляемого на нефтехимию. Представитель Минэнерго не смог объяснить, что подразумевается под «возвратом инфраструктурной составляющей».

Общий размер дополнительных субсидий в 2019 г. министерство оценивает в 55 млрд руб. (124 млрд руб. с учетом уже действующего обратного акциза на нафту). Компенсация расходов на инфраструктуру может обойтись бюджету еще в 45 млрд руб. начиная с 2024 г.

Позиция Минфина, без согласия которого таких льгот не получить, – «отрицательных акцизов на СУГ вводить не нужно, так как в рамках налогового маневра пошлины на эти виды продуктов не меняются», сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Почему эта дискуссия возникла в рамках обсуждения маневра, непонятно, подчеркивает он.

Инвестиционные решения по большинству проектов в нефтехимии не приняты и зависят от создания стабильных благоприятных условий, говорится в презентации. С учетом 6–7 лет, которые проходят с момента инвестрешения до ввода мощностей, и больших капзатрат гарантировать неизменность стимулирования в нефтегазохимии необходимо как минимум на 10–15 лет, считает Минэнерго. Предлагаемые меры должны улучшить экономику как минимум 10 проектов, среди которых ВНХК «Роснефти», ГХК в Усть-Луге, Новоуренгойский ГХК (проект «Газпрома», существует с 1993 г.). Результатом дополнительного стимулирования должны стать новые мощности – до 12 млн т, капитальные вложения в проекты – более $50 млрд. Как следствие, Минэнерго ожидает роста выручки – на 600 млрд руб. (плюс $5 млрд к экспорту) – и создание 18 000 дополнительных рабочих мест. В 2017 г. экспорт продуктов нефтехимии составил 2,4 млн т ($3,2 млрд), следует из презентации.

«Одна из главных причин сомневаться в предложенных мерах по поддержке нефтегазохимии – нет гарантий, что ожидаемые показатели по росту экспорта или инвестиций будут достигнуты. К сожалению, уже были примеры, когда выделенные льготы к качественному скачку в отрасли не приводили», – объясняет позицию Минфина один из собеседников «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения.

Максимально быстрый эффект от предлагаемых мер Минэнерго ожидает получить в переработке СУГ – двукратный рост использования их в качестве сырья уже к 2021 г. (до 5,7 млн т). Переработка нафты, которая с точки зрения субсидирования пока значительно более привлекательна, до 2024 г. вырастет лишь на 1,2 млн т (на 25% по сравнению с 2017 г.), но к 2030 г. увеличится еще на 5 млн т, ожидает Минэнерго. Предполагается, что потребление этана в газохимии к 2030 г. вырастет кратно – с 0,8 млн до 8,1 млн т.

Ранее оценкой потенциала стимулирования нефтехимии на базе СУГ с Минэнерго делился «Сибур». В письме, отправленном на имя министра энергетики Александра Новака 13 июня («Ведомости» ознакомились с ним), топ-менеджмент «Сибура» подчеркивал, что действующее субсидирование переработки нафты и обсуждаемые параметры завершения налогового маневра могут привести к еще большему перекосу в эффективности переработки СУГ и нафты в пользу последней. В мировой практике экономика нефтехимических производств, работающих на легком газовом сырье, наоборот, зачастую выглядит предпочтительной, дополняет представитель «Сибура».

В России из-за «обратного акциза» переработка нафты получила неестественно высокий уровень субсидирования, а СУГ лишились его из-за устройства формулы пошлины, которая обнулилась при низких ценах на нефть, объясняет руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин: «Это создает ненормальный, неестественный диспаритет. Выбор инвестора определяется не рыночными факторами, а именно наличием этой субсидии». Кто больше других выиграет от субсидии на СУГ, сказать трудно, считает он: «С нафты на СУГ могут перестроиться очень многие». «Теоретически главным бенефициаром будут крупнейшие переработчики сырья на пиролизе. Из крупных новых проектов пока реализуется только один – «Запсибнефтехим», – объясняет Костин.

«Строительство крупнейшего пиролиза на СУГ – «Запсибнефтехима» – в самом разгаре, на него были привлечены деньги РФПИ и ФНБ. Когда на реализацию проекта привлекались эти деньги, его экономика была положительна и без этих льгот, тогда не было речи о введении отрицательного акциза на СУГ. Полагаем, что государственная поддержка, которая уже была оказана проекту, беспрецедентна и дополнительной поддержки не требуется, – говорит представитель Минфина. – Если есть необходимость стимулировать переработку СУГ в России, нужно повысить на них пошлины, тогда мы простимулируем их переработку внутри страны».

В отсутствие субсидий стимул для проектов на СУГ очень важен, считает руководитель проектов Vygon Consulting Дмитрий Акишин. С его введением уровень доходности может достичь 17–20% (вместо текущих 12–15%), а чистая приведенная стоимость (NPV) среднего проекта мощностью 1 млн т по этилену в год вырастет на 100–110 млрд руб., делится расчетами Акишин. «Для этановых проектов ситуация обстоит сложнее. Субсидия направлена на создание инфраструктуры по выделению этана. Но рынок данного продукта в России отсутствует, поэтому ее фактический получатель будет определяться контрактной ценой. Например, интегрированный проект Амурский ГПЗ – Амурский ГХК может получить 60–70 млрд руб. к NPV», – говорит он.

Предлагаемые меры могут стимулировать строительство ВНХК «Роснефти», проекта «Ставролен» от «Лукойла» и многих других, рассуждает аналитик «Атона» Александр Корнилов. По его подсчетам, общие капитальные затраты, которые компании готовы понести при строительстве нефтехимических производств, – около 3,3 трлн руб., если учитывать строительство перспективной третьей очереди ВНХК.

Представители «Лукойла», «Роснефти», ТАИФ и «Газпром нефти» не ответили на вопросы «Ведомостей».