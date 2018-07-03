РЖД с 2025 года перестанет покупать плацкартные вагоны
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О прекращении покупок плацкартных вагонов говорится в приложении к проекту Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 г. «Ведомости» ознакомились с этим документом. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). При этом в 2016 г. на них пришлось 66% перевозок в дальнем следовании.
На смену плацкарте придут одноэтажные вагоны нового типа. Они могут появиться у ФПК уже в следующем году. К середине следующего года вагон должен пройти все необходимые испытания и получить сертификат, позволяющий эксплуатировать его на железнодорожной сети общего пользования, говорит представитель «Трансмашхолдинга». Эта компания по техническому заданию ФПК разрабатывает одноэтажные вагоны, которые заменят плацкарту, и двухэтажные. Другой российский производитель пассажирских поездов – «Уральские локомотивы» (выпускает для РЖД скоростные поезда «Ласточка»), по словам их представителя, разработку новых плацкартных и купейных вагонов не ведут.
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