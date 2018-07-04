Бизнес / Спортивный бизнес

Allianz могла заработать на проигрыше сборной Германии

Но немецкий страховщик слишком верил в успех национальной команды
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Немецкая Allianz – один из главных страховщиков чемпионата мира по футболу, но она упустила прекрасную возможность заработать на вылете национальной сборной с мундиаля.

Перед стартом турнира ритейлеры в Германии предлагали различные акции и призы, которые клиенты могли получить, если бы сборная Германии сохранила титул чемпиона. Чтобы покрыть потенциальные выплаты, они обратились к Allianz за страховкой. Но компания отказала им, так как очень высоко оценивала вероятность итоговой победы национальной команды. Из-за этого Allianz лишилась выручки в виде страховых премий. «Очевидно, что наши данные были неверными, – говорит топ-менеджер Allianz Питер Уильямс. – Но, думаю, до начала соревнований все считали Германию фаворитом».

Международные страховщики активно работают на чемпионате мира в России. Страховая компания Beazley оценивает общий размер страхового покрытия в $6-7 млрд, тогда как на предыдущем чемпионате в Бразилии в 2014 г. этот показатель был равен примерно $5 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике