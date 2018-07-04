Allianz могла заработать на проигрыше сборной Германии

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Allianz проиграла в случае со сборной Германии (на фото), но заработает на других командах ЧМ-2018 Ralph Orlowski / REUTERS

Немецкая Allianz – один из главных страховщиков чемпионата мира по футболу, но она упустила прекрасную возможность заработать на вылете национальной сборной с мундиаля.

Перед стартом турнира ритейлеры в Германии предлагали различные акции и призы, которые клиенты могли получить, если бы сборная Германии сохранила титул чемпиона. Чтобы покрыть потенциальные выплаты, они обратились к Allianz за страховкой. Но компания отказала им, так как очень высоко оценивала вероятность итоговой победы национальной команды. Из-за этого Allianz лишилась выручки в виде страховых премий. «Очевидно, что наши данные были неверными, – говорит топ-менеджер Allianz Питер Уильямс. – Но, думаю, до начала соревнований все считали Германию фаворитом».

Международные страховщики активно работают на чемпионате мира в России. Страховая компания Beazley оценивает общий размер страхового покрытия в $6-7 млрд, тогда как на предыдущем чемпионате в Бразилии в 2014 г. этот показатель был равен примерно $5 млрд.