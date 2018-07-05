«Победа» всерьез начала борьбу с курильщикам на борту

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«Победа» подала уже 34 иска к курильщикам на борту Андрей Гордеев / Ведомости

Единственный российский лоукостер – «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») зафиксировал около 30 случаев курения на борту в период с января до середины июля 2017 г., тогда был задействован метод борьбы с использованием экстренной посадки, и в следующие пять месяцев (до середины декабря) было всего шесть эпизодов. Но количество случаев выросло после того, как первому курильщику на борту «Победы» удалось избежать возмещения убытков, рассказала представитель авиакомпании Елена Селиванова. В декабре 2017 г. «Победа» отсудила в Тосненском районном суде 194 500 руб. у М. Халилова, но в апреле Ленинградский областной суд решение отменил и в иске отказал. Выяснилось, что полиция не составила в отношении Халилова протокол об административном нарушении, что должно было быть главным доказательством курения. «По делу Халилова готовится кассация, – говорит Селиванова. – Мы теперь тщательнее собираем и документируем весь материал, чтобы курильщика гарантированно привлекали к административной ответственности и не оставалось шансов избежать возмещения ущерба за вынужденную посадку».

Вынужденная посадка по соображениям безопасности – способ предъявить курильщику крупный иск, если просто передать его полиции в аэропорту прилета, материальных претензий авиакомпания ему предъявить не может, так как убытков не понесла, говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. Административный штраф за курение на борту – 500–1500 руб. Посадка в промежуточном аэропорту как раз и создает существенные дополнительные расходы.