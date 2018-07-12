Нефти будет больше, но все равно недостаточно

Страны ОПЕК и не-ОПЕК согласились, что пора увеличивать добычу, но на цене это не скажется HAIDAR MOHAMMED ALI / AFP

Россия уже в этом году может установить исторический рекорд добычи нефти – в среднем 11,15 млн барр. в сутки, а в следующем – довести его до 11,17 млн барр., предполагает ОПЕК. До сих пор рекордным был 2016 год, когда в среднем в сутки Россия добывала почти 11 млн барр.

В том же 2016 году, в октябре, зафиксирован месячный рекорд добычи – в среднем за сутки 11,247 млн барр., и именно от этой добычи отсчитываются ограничения, наложенные соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК. Это соглашение дважды продлевалось, но 23 июня 2018 г. его участники приняли решение увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки. Запасы нефти сократились, рынок сбалансирован, но важно не допускать перегрева, объяснял решение министр энергетики Александр Новак.

По данным ОПЕК, уже в июне страны картеля довели добычу до 32,33 барр. в сутки, это на 173 400 барр. в сутки больше, чем в мае. Существенно выросла добыча в Саудовской Аравии – на нее приходится треть производства нефти ОПЕК: плюс 405 400 барр. в сутки, ее добывающие мощности позволяют добавить еще примерно 1,6 млн барр. в сутки. Увеличили производство Ирак, Кувейт, ОАЭ, снизили – Ливия и Венесуэла; в картель в июне вошла Республика Конго, производящая примерно 300 000 барр. нефти в сутки.

Квота для увеличения добычи российскими компаниями – 200 000 барр. в сутки. Россия в июне добывала в среднем 11,24 млн барр. нефти в сутки, на 90 000 барр. в сутки больше, чем в мае, сообщает ОПЕК. Нарастить добычу способны все крупнейшие российские нефтяные компании, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Ни одна из них не ответила на запрос «Ведомостей».

В Минэнерго отказались от комментариев.

Добыча растет и в США, стране, которая не участвует в соглашении с ОПЕК, но входит в тройку лидеров по добыче и быстро увеличивает ее. По данным Управления энергетической информации США на 29 июня, добыча составила 10,9 млн барр. в сутки, а к концу 2019 г. может превысить 12 млн барр. в сутки – и США станут крупнейшим производителем нефти в мире.

Для нефтяных стран картина благоприятная с точки зрения фундаментальных факторов, главный из которых – баланс спроса и предложения: запасы нефти сократились и вернулись к средним пятилетним значениям, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Растет спрос: ОПЕК ожидает, что в 2018 г. он увеличится на 1,65 млн барр. в сутки и достигнет 98,85 млн, а в 2019 г. – и 100,3 млн барр. в сутки.

Но прогнозировать баланс спроса и предложения нефти на вторую половину года практически невозможно – в уравнении слишком много неизвестных, говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. США ввели санкции против Ирана: контрагенты должны прекратить покупать у страны нефть до ноября. В июне Иран добывал 3,8 млн барр. в сутки, экспортировал – около 2 млн барр. в сутки.

«Скорее всего, добыча в Иране все же сильно сократится – американская администрация настроена очень решительно. Саудовской Аравии и другим странам соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК не останется ничего, кроме как компенсировать выпадающую добычу», – говорит Маринченко. Саудовская Аравия может распечатать внутренние запасы нефти (около 234 млн барр. на конец апреля), но это мера краткосрочного характера, нефть нужна и самому королевству для нефтеперерабатывающих заводов, производственные мощности которых растут, пишет Reuters.

Снижение добычи в Венесуэле и санкции против Ирана могут в краткосрочной перспективе толкнуть цены вверх, полагает Полищук. «Но на рынке останется слишком мало незадействованных производственных мощностей. Этот фактор не даст котировкам упасть слишком низко», – уверен Маринченко, цена барреля, вероятно, пока останется в диапазоне $70–80. Однако при решении проблем с логистикой в США, что позволит стране увеличить экспорт, возможно их снижение до $60–70/барр. в 2019 г. В среду баррель нефти марки Brent стоил $74,7, на 5,3% дешевле, чем во вторник.

Другой фактор, который, по словам Маринченко, только пока не оказывает сильного влияния на цены, – торговая война США и Китая. С одной стороны, она создает на рынке напряженность относительно надежности поставок, что может привести к росту котировок. С другой – тарифные войны могут привести к замедлению роста мировой экономики, а то и к рецессии – это может иметь серьезные негативные последствия для сырьевых рынков, объясняет он.

Углеводороды – крупная категория российского экспорта и, когда цены на них растут быстрее цен на другие товары, в распоряжение страны поступает больше средств, говорит главный экономист «ВТБ капитала» по России Александр Исаков. Но бюджетное правило оберегает бюджет от колебаний нефтяных цен: все деньги, полученные казной от превышения ценой нефти отметки $40/барр., поступают в фонд национального благосостояния и потому мало заметны в расходах бюджета, заключает он.-

В подготовке статьи участвовала Татьяна Ломская