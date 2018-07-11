Bloomberg узнал о готовности Путина обсудить с Трампом цены на нефть

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Правительство одобрило план Минэкономразвития по ускорению инвестиций

Правительство России сегодня одобрило проект плана Минэкономразвития по ускорению роста инвестиций в основной капитал с целью повышения их доли до 25% ВВП к 2024 г.

«План понятен всем?», - спросил премьер-министр Дмитрий Медведев, после того, как члены кабинета воздержались от замечаний и вопросов по итогам доклада главы Минэкономразвития Максима Орешкина. «Если всем все понятно, давайте информацию к сведению примем и одобрим этот проект плана для того, чтобы он стал основой для работы», - сказал председатель правительства (цитаты по «Интерфаксу»).

Орешкин отметил, что устойчивому длительному росту экономики на 3-3,5% в год соответствует доля инвестиций в 25-27% от ВВП, а по итогам 2017 года доля инвестиций в России составила 21% ВВП.

«Рост доли инвестиций в структуре ВВП на 4 процентных пункта - это существенное изменение структуры расходов в экономике от текущих к инвестиционным», - сказал министр. По его словам, необходимо увеличение нормы сбережений населения, рост инвестиционной активности компаний, развитие конкуренции и повышения эффективности государственного сектора.

«Ключевые направления здесь - это снижение доли государства за счет выхода ЦБ из капитала санируемых банков, отказ от использования унитарных предприятий, продолжение постепенной продажи госпакетов акций в крупных предприятиях и ускоренная малая приватизация», - сообщил Орешкин.

«В финансовой области ключевые направления работы следующие. Первое - это переход Банка России от нейтрального регулирования к стимулирующему с учетом риск-ориентированного подхода. Это предполагает создание более благоприятных условий для развития проектного финансирования, кредитования МСП, ипотечного кредитования», - заявил министр.

«Для роста инвестиций в акционерный капитал: ключевая история - создание эффективно работающих механизмов формирования долгосрочных сбережений населения. Речь идет в первую очередь о новом механизме индивидуального пенсионного капитала», - отметил министр.

Он указал и на важность институтов развития. «Поэтому в ближайшее время будет проведена работа по системной ревизии таких институтов и приведению их стратегий в соответствии с целями, поставленными президентов», - подчеркнул министр.

Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте в послании Федеральному собранию. Для этого инвестиции должны расти на 6% ежегодно до 2024 г., рассказывал Орешкин. Частично их профинансирует бюджет (0,5% ВВП в год через Фонд развития), но большую часть денег чиновники ждут от бизнеса и населения.