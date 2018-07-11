Новости
Политика
Новости

Bloomberg узнал о готовности Путина обсудить с Трампом цены на нефть

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин на встрече в Хельсинки могут обсудить ситуацию на мировом рынке нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Президент США сам поднимет вопрос о ценах на нефть. Однако российская сторона готова к обсуждению данной темы, отметили источники агентства.

По их информации, российская сторона считает, что Трамп начнет разговор о дополнительном наращивании нефтедобычи для того, чтобы снизить цены на бензин в США к выборам в конгресс США в ноябре.

Трамп ранее написал в Twitter, что ОПЕК предпринимает недостаточно действий для снижения цен на бензин. По мнению Трампа, странам ОПЕК нужно увеличить нефтедобычу на 2 млн баррелей в день. Благодаря таким действиям цены на нефть и на бензин снизятся.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Винсент Пикард не стал комментировать данную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что лидеры двух стран могут обсудить ситуацию на мировом рынке нефти, однако в повестке предстоящей встречи есть более актуальные вопросы.

Трамп встретился с Путиным

Выбор редактора
Экономика
Новости

Правительство одобрило план Минэкономразвития по ускорению инвестиций

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство России сегодня одобрило проект плана Минэкономразвития по ускорению роста инвестиций в основной капитал с целью повышения их доли до 25% ВВП к 2024 г.

«План понятен всем?», - спросил премьер-министр Дмитрий Медведев, после того, как члены кабинета воздержались от замечаний и вопросов по итогам доклада главы Минэкономразвития Максима Орешкина. «Если всем все понятно, давайте информацию к сведению примем и одобрим этот проект плана для того, чтобы он стал основой для работы», - сказал председатель правительства (цитаты по «Интерфаксу»).

Орешкин отметил, что устойчивому длительному росту экономики на 3-3,5% в год соответствует доля инвестиций в 25-27% от ВВП, а по итогам 2017 года доля инвестиций в России составила 21% ВВП.

«Рост доли инвестиций в структуре ВВП на 4 процентных пункта - это существенное изменение структуры расходов в экономике от текущих к инвестиционным», - сказал министр. По его словам, необходимо увеличение нормы сбережений населения, рост инвестиционной активности компаний, развитие конкуренции и повышения эффективности государственного сектора.

«Ключевые направления здесь - это снижение доли государства за счет выхода ЦБ из капитала санируемых банков, отказ от использования унитарных предприятий, продолжение постепенной продажи госпакетов акций в крупных предприятиях и ускоренная малая приватизация», - сообщил Орешкин.

«В финансовой области ключевые направления работы следующие. Первое - это переход Банка России от нейтрального регулирования к стимулирующему с учетом риск-ориентированного подхода. Это предполагает создание более благоприятных условий для развития проектного финансирования, кредитования МСП, ипотечного кредитования», - заявил министр.

«Для роста инвестиций в акционерный капитал: ключевая история - создание эффективно работающих механизмов формирования долгосрочных сбережений населения. Речь идет в первую очередь о новом механизме индивидуального пенсионного капитала», - отметил министр.

Он указал и на важность институтов развития. «Поэтому в ближайшее время будет проведена работа по системной ревизии таких институтов и приведению их стратегий в соответствии с целями, поставленными президентов», - подчеркнул министр.

Ускорить темпы роста инвестиций и увеличить их до 25% ВВП президент Владимир Путин поручил в марте в послании Федеральному собранию. Для этого инвестиции должны расти на 6% ежегодно до 2024 г., рассказывал Орешкин. Частично их профинансирует бюджет (0,5% ВВП в год через Фонд развития), но большую часть денег чиновники ждут от бизнеса и населения.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

МИД России увидел в саммите НАТО стереотипы холодной войны

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский МИД прокомментировал заявления, сделанные на саммите НАТО в Брюсселе о военной угрозе со стороны России. «В Москве, разумеется, следят за ходом саммита Североатлантического альянса в Брюсселе. Его решения будут внимательно проанализированы под углом последствий для европейской безопасности», - отмечается в официальном комментарии МИДа.

Заявления, опубликованные на сайте НАТО, свидетельствуют о том, что члены альянса по-прежнему не заинтересованы в объективной оценке причин ухудшения «ситуации с безопасностью в Евро-Атлантике и предпочитают смотреть на мир сквозь призму стереотипов «холодной войны». Обвиняя Россию в усилении напряженности на европейской территории, военный блок НАТО при этом увеличивает собственную военную активность даже в относительно спокойных регионах Балтики и на севере Европы. 

«Попытки все извратить, во всем обвинить Россию – абсолютно неуклюжи. Это стремление оправдать собственные действия видно невооруженным взглядом», - считает российский МИД. В министерстве отметили, что НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс, однако при этом активизирует закупки вооружения для наступлений. Заявления о необходимости предотвращения рисков непреднамеренных инцидентов члены НАТО сопровождают масштабным увеличением маневров около российских границ, после призывов поддерживать диалог члены НАТО высылают российских дипломатов. «Отчитываясь об увеличении оборонных бюджетов под предлогом модернизации вооруженных сил России, союзники предпочитают не афишировать, что их совокупные военные расходы многократно превышают российские и составляют больше половины общемировых трат на эти цели», - говорится в комментарии.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите НАТО предложил членам альянса увеличить военные расходы с 2 до 4% от ВВП. Сейчас большинство стран-членов НАТО перечисляют на оборонные расходы менее 2% ВВП. В 2018 г. Польша перечислит 1,98%, Франции – 1,81%, Румынии – 1,93%, Литвы – 1,96%, Германии – 1,24%, Бельгии – 0,93%, столько же Испания. Меньше всех направляет на военные расходы Люксембург – 0,55% ВВП. В 2018 г. более 2% на оборонные расходы потратят Великобритания (2,1%), Греция (2,27%) и Эстония (2,14%). США перечислят больше всех - 3,5% ВВП.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Правительство назначило головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство определило головные банки для «Роскосмоса» и «Ростеха». Ими стали Фондсервисбанк и Новикомбанк соответственно. Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

«Акционерный коммерческий банк Новикомбанк определить в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие банковских и иных счетов государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"», — говорится в документе. Фондсервисбанк определен в качестве кредитной организации, имеющей право на открытие счетов «Роскосмоса».

Правительство разрешило «Роскосмосу» и «Ростеху» временно размещать свободные средства в этих банках.

Выбор редактора
Политика
Новости

Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Москвы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгоризбирком зарегистрировал нынешнего столичного градоначальника Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, передает РИА «Новости».

Собянин 2 июля сдал в Мосгоризбирком как самовыдвиженец максимально возможное число подписей муниципальных депутатов (115) и 39 689 подписей избирателей.

Помимо Собянина комиссия также зарегистрировала кандидатами главу муниципалитета Таганский Илью Свиридова («Справедливая Россия»), депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР) и бизнесмена Вадима Кумина (КПРФ). Депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155» Михаил Балакин (выдвинут партией «Союз горожан») не прошел отбор.

«Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов отозвали свои подписи и просят считать их недействительными. Таким образом, Балакиным представлено 109 действительных подписей», - пояснила член комиссии Рима Кузнецова.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.

Что изменилось в Москве, с тех пор как к власти пришел Сергей Собянин

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Выручка владельца Uniqlo оказалась выше ожиданий

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Выручка Fast Retailing Co. за девять месяцев и последний квартал выросли выше ожиданий, говорится в сообщении компании. Оборот группы за девять месяцев вырос до 1,7 трлн японских иен (+15,3%), а за последние три месяца – до 517,3 млрд японских иен (+12,4%).

Fast Retailing Co. – японская компания, которая владеет брендом Uniqlo, а также развивает не представленные в России GU, Theory, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam и J Brand. Первый магазин был открыт в 1984 г., а в России Uniqlo появился в 2010 г. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру.

Продажи европейского подразделения Uniqlo выросли в основном благодаря сильным результатам российского рынка, отмечает компания. Другие показатели российского бизнеса Fast Retailing не раскрывает.

В апреле компания запустила новую услугу – возможность забирать онлайн-покупки в магазинах Uniqlo самостоятельно, что оказалось очень популярным у покупателей, говорится в сообщении. По итогам 2018 г. Fast Retailing Co. ожидает рекордных финансовых показателей: выручка может достигнуть 2,1 трлн японских иен (+13,3%), а операционная прибыль вырасти до 225,0 млрд иен (+ 27,5%).

В прошлом году Mitsubishi Corporation купила 25% российского подразделения Uniqlo. Весь российский бизнес бренда был оценен в 1,3 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» представитель Mitsubishi. В том же году Uniqlo впервые открыла магазин за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Выставка «дизайнеров-патриотов» в коридоре Госдумы

Политика
Новости

В суд поступило дело о выводе 200 млн рублей из венчурного фонда Петербурга

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении бывшего главы фонда поддержки малого бизнеса Петербурга и профессора Государственного экономического университета Рифата Исляева, сообщает РАПСИ. Его обвиняют в преднамеренном выводе из фонда 200 млн руб.

По версии следствия, Исляев без согласования с правлением фонда снял со счетов организации 200 млн руб., которые на тот момент составляли 82% средств фонда, и разместил их под 9,8% годовых на депозите в «Татфондбанке», пишет РАПСИ со ссылкой на источник в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Через несколько месяцев у «Татфондбанка» отозвали лицензию за неисполнение обязательств перед кредиторами, а в отношении экс-председателя правления банка Роберта Мусина возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Фонд не смог вернуть свои средства, так как они оказались заблокированы, и его деятельность была приостановлена. По версии следствия, Исляев знал о финансовом состоянии «Татфондбанка» и намеренно разместил там средства с целью их хищения.

По данным следствия, Исляев также участвовал в заключении фиктивного агентского договора между банком и ЗАО «ИЛАДА». По этому договору компания помогала банку искать вкладчиков за комиссию в 2,2% от суммы депозита. Однако, по версии следствия, «ИЛАДА» была номинальным агентом, в реальности банк всю работу проводил сам и Исляев знал об этом.

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций был создан по инициативе правительства Петербурга для поддержки малых инновационных предприятий. Сейчас фонд не работает.

Политика
Новости

Путин исключил журналиста Шевченко из совета по межнациональным отношениям

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Журналист Максим Шевченко и бывший вице-премьер Александр Хлопонин исключены из президентского совета по межнациональным отношениям. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале раскрытия правовой информации.

Тем же указом в состав совета введены министр науки и высшего образования Михаил Котюков и вице-премьер Виталий Мутко, а также председатель общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.

Шевченко ранее вышел из совета при президенте по правам человека (СПЧ). Он объяснил это решение отсутствием реакции СПЧ на свое предложение собрать специальное заседание по поводу протестной акции Алексея Навального 5 мая в Москве «Он нам не царь», на которой люди в казачьей форме избивали нагайками митингующих.

Хлопонин в прошлом правительстве в должности вице-премьера курировал недропользование, экологию, алкогольную отрасль и вопросы национальных отношений. Он не вошел в новый кабинет министров.

Технологии
Новости

Facebook счел 65 000 россиян заинтересованными в государственной измене

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Алгоритмы для таргетирования рекламы Facebook признали 65 000 россиян заинтересованными в государственной измене, пишет The Guardian.

В Facebook пояснили, что речь идет о госизмене как о произошедшем историческом событии. После того как журналисты заинтересовались этой информацией, Facebook принял решение удалить из перечня возможных интересов категорию «госизмена». «Мы убрали такую категорию, учитывая то, что это является незаконным деянием», — уточнили в соцсети.

Увидеть пользователей, интересующихся изменой родине, обычные граждане не могли. Доступ к такой информации был только у рекламодателей. Рекламные компании могли получить IP-адреса таких пользователей. «Наша цель состоит в том, чтобы пользователи видели рекламу, которая им интересна и может быть полезной», — отметили в Facebook.

Это не первый случай, когда алгоритмы Facebook, анализирующие профили пользователей, пытаются определить их политические взгляды, ориентацию, интересы. Полученные данные предоставлялись рекламодателям. Ранее британская аналитическая компания Cambridge Analytica получила данные о политических предпочтениях миллионов американских граждан. Facebook обвинили во вмешательстве в личную жизнь и в низкой степени защиты персональных данных пользователей.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд Татарстана взыскал с МВД за смерть мужчины от пыток 50 000 рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Верховный суд Татарстана в четверг постановил взыскать с МВД 50 000 руб. компенсации морального вреда в пользу Сергея Дроздова, чей брат умер после пыток в городском отделе полиции «Юдино», сообщает правозащитная организация «Зона права». Сумма увеличена в пять раз по сравнению с ранее присужденной Кировским райсудом Казани компенсацией по этому делу в размере 10 000 руб. Дроздов просил о компенсации в 2 млн руб.

«Мизерная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным доводом при рассмотрении жалобы Сергея Дроздова, которая уже находится в ЕСПЧ», – считает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, представляющий интересы истца.

Замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павел Дроздов 1 февраля 2012 г. был доставлен в отдел полиции «Юдино» МВД по Казани. По данным следствия, пять полицейских зашли в камеру, нанесли мужчине удары и, надев наручники, связали его в позе «ласточка» с помощью ремня и веревок, отмечают в «Зоне права». «В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль, – указывают правозащитники. – Этот вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений». Вскоре Дроздов умер. Видеозапись пыток доступна на YouTube.

Через восемь месяцев после произошедшего правозащитники добились возбуждения уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в отношении полицейских. Правоохранительные органы четыре раза выносили постановление об отказе в возбуждении и три постановления о прекращении уголовного дела, которые последовательно признавались судом незаконными.

После регистрации жалобы Сергея Дроздова в ЕСПЧ летом 2017 г. Следственный комитет привлек четверых экс-полицейских в качестве обвиняемых. Дело пятого фигуранта было прекращено в связи с его смертью. Полицейский Сергей Петикин был приговорен к четырем годам лишения свободы условно, другие полицейские – Алексей Пекитин, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров получили по три с половиной года условно. Каждому суд назначил испытательный срок в три года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на аналогичный период.

Технологии
Новости

Великобритания одобрила покупку Sky компанией 21st Century Fox

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании одобрило cлияние британской медиакомпании Sky с американским медиахолдингом 21st Century Fox миллиардера Руперта Мердока. Об этом говорится в пресс-релизе Fox.

В среду, 11 июля, независимые директора Sky одобрили сделку. Сейчас 21st Century Fox владеет пакетом в размере 39% акций британской компании. Американская медиакорпорация хочет довести свою долю до 100%. За оставшийся пакет в размере 61% акций компания Мердока предложила 24,5 млрд фунтов стерлингов (около $32,48 млрд). Предложенная сумма на 30% больше, чем ранее предлагала компания. Сделка несколько раз откладывалась. Конкурент 21st Century Fox - американская компания Comcast - также претендовала на покупку пакета Sky. Теперь компания может выступить с новым предложением, подняв цену сделки. 21st Century Fox и Comcast соперничают за активы Sky на протяжении последних полутора лет.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп заявил о приверженности США НАТО

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США сохраняют сильную приверженность НАТО, заявил президент Дональд Трамп по итогам саммита североатлантического военного альянса. Его слова передало Reuters.

Он сообщил журналистам, что все 28 союзников США по НАТО согласились увеличить военные расходы до 2% от ВВП своих стран. На этом ранее настаивал американский президент, указывая на «несправедливость» ситуации, при которой военные расходы США значительно превосходят траты союзников.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп грозил выходом из НАТО, если союзники откажутся нарастить расходы. Источники Reuters это опровергали. Отвечая на вопрос журналистов, Трамп заявил, что у него достаточно полномочий реализовать такой шаг без участия конгресса, однако это не является необходимостью.

Теперь НАТО намного мощнее и сильнее, чем до начала саммита, подчеркнул Трамп. Он отметил, что переговоры с союзниками завершились успешно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг, что Трамп грозил выходом США из альянса.

Как Трампа встретили в Европе

Политика
Новости

В бюджет перечислили 9 млрд рублей полковника Захарченко

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 9 млрд руб. из имущества экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, перечислены на счет Казначейства России, сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК). Деньги перечислены во исполнение решения Никулинского суда Москвы.

Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 г. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании предварительному расследованию. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружели склад с наличными на сумму почти 9 млрд руб. в разной валюте. Помимо наличных у Захарченко и его близких нашли слиток из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500 г золото 999,9», 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля. Происхождение имущества Захарченко объяснить не смог.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры распорядился передать найденные при обыске деньги и активы казначейству. В марте 2018 г. Мосгорсуд признал это решение законным. Сам Захарченко просил суд отменить решение суда, так как изъятые деньги, по его мнению, вещественным доказательством по уголовному делу о взятках не являются.

Ранее Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из денег, изъятых у Захарченко. После этого банк обратился в правоохранительные органы.

Читать ещё
Preloader more
Фото