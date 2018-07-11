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Саудовская Аравия резко подняла добычу нефти

Саудовская Аравия в июне подняла добычу нефти более чем на 400 000 баррелей в сутки - до уровня 10,5 млн б/с, следует из отчета ОПЕК. Это уровень конца 2016 г., когда баррель Brent стоил около $55. Таким образом, нефтяная монархия выполняет обещание сдерживать нефтяные цены, которые с апреля находятся выше $70 за баррель, отмечает CNBC.

Суммарная добыча картеля в июне выросла на 173 000 б/с до 32,3 млн б/с. Рост добычи в Саудовской Аравии, Ираке (+71 500 б/с), ОАЭ и Кувейте был частично компенсирован падением в Ливии, Анголе и Венесуэле. Иран, чей экспорт США требуют свести к нулю к ноябрю, пока сохраняет добычу на уровне 3,8 млн б/с.

Мировой спрос на нефть, по мнению ОПЕК, вырастет и в 2019 г. превысит 100 млн б/с. Однако картель ставит положительную динамику в зависимость от скорейшего разрешения торговых конфликтов США с Китаем и ЕС.

ОПЕК ожидает, что Россия во втором полугодии увеличит добычу нефти на 150 000 б/с до 11,13 млн б/с.

23 июня в Вене страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о росте добычи нефти на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Министр энергетики России Александр Новак сказал, что доля России в увеличении добычи может составить 200 000 б/с до конца года.