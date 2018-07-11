США готовятся ударить по Китаю пошлинами еще на $200 млрд

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70 из 100 крупнейших экспортеров Китая – иностранные компании, и они в результате действий властей окажутся под перекрестным огнем Reuters

Белый дом заявил, что рассмотрит введение 10%-ных пошлин на импорт китайских товаров еще на $200 млрд, и уже составил их список. Это усугубляет торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином и служит сигналом для других торговых партнеров, что США не будут отступать в торговой войне, пишет The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп предупреждал, что пойдет на такой шаг, если Китай ответит на 25%-ные импортные пошлины на $50 млрд. С 6 июля начали действовать американские пошлины на $34 млрд (еще на $16 млрд вступят в силу позже), на что Пекин немедленно ответил зеркальными мерами.

Новые пошлины вступят в силу не раньше, чем через два месяца, чтобы у американского бизнеса было время высказаться по поводу попавших в список товаров. Слушания назначены на 20-23 августа. Кроме того, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что открыт к обсуждению разногласий с Китаем. Но, как говорят представители обеих стран, пока никакие переговоры не намечены, пишет WSJ.

Министерство торговли Китая заявило, что «шокировано» новыми шагами Вашингтона, которые «наносят вред Китаю, всему миру и самим США». У Китая «не остается выбора, кроме как принять контрмеры», говорится в заявлении министерства, которое не стало их уточнять.

На новые шаги Вашингтона Китай не может ответить пошлинами в том же размере: в 2017 г. его импорт из США составил лишь $130 млрд; торговый поток в обратном направлении достиг $505,5 млрд (см. график). Поэтому правительство Китая думает о других контрмерах, пишет WSJ со ссылкой на знакомых с его планами чиновников.