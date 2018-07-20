Страна сократит потребление энергетического угля до 10% за два года

Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: Китай грозит обрушить мировые цены на уголь

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Из-за действий Китая уголь может подешеветь вдвое Кирилл Кухмарь / ТАСС

Последние несколько лет Китай борется за улучшение экологической ситуации. Страна реформирует металлургическую, угольную и энергетическую отрасли. С 2015 г. идет постепенное сокращение металлургических мощностей. Один из ключевых пунктов экологической программы – перевод предприятий ЖКХ и энергетики с угля на газ.

А на днях была утверждена расширенная трехлетняя программа, предусматривающая сокращение потребления угля в 82 городах Китая на 5–10% к 2020 г. относительно уровня 2016 г. Сокращение потребления энергоуглей в Китае приведет к существенному снижению цен на них к 2020–2021 гг., прогнозирует директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.