Статья опубликована в № 4613 от 20.07.2018 под заголовком: Китай грозит обрушить мировые цены на уголь
Китай грозит обрушить мировые цены на уголь
Страна сократит потребление энергетического угля до 10% за два года
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Из-за действий Китая уголь может подешеветь вдвое
Кирилл Кухмарь / ТАСС
Последние несколько лет Китай борется за улучшение экологической ситуации. Страна реформирует металлургическую, угольную и энергетическую отрасли. С 2015 г. идет постепенное сокращение металлургических мощностей. Один из ключевых пунктов экологической программы – перевод предприятий ЖКХ и энергетики с угля на газ.
А на днях была утверждена расширенная трехлетняя программа, предусматривающая сокращение потребления угля в 82 городах Китая на 5–10% к 2020 г. относительно уровня 2016 г. Сокращение потребления энергоуглей в Китае приведет к существенному снижению цен на них к 2020–2021 гг., прогнозирует директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков.
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