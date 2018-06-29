Мировая энергетика никак не избавится от угля

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Уголь остается привлекательным способом удовлетворить быстрорастущий спрос на электричество при минимальных издержках Biswaranjan Rout / AP

В энергетическом секторе ощущение перемен часто опережает реальность. Так, XIX в. традиционно называют «веком угля». Хотя ученый, специалист по экологии Вацлав Смил отмечает, что основными видами топлива в структуре топливного баланса того времени все-таки оставались дерево, древесный уголь и солома. А настоящим веком угля стал XX в. «Переход на более качественное топливо занимает очень-очень много времени», – говорит Смил. Сохраняющаяся востребованность угля в XXI в. подтверждает его точку зрения.

В 2017 г. мировой спрос на уголь вырос впервые за три года, и в этом году может опять увеличиться. Используемый для электрогенерации уголь сильно подорожал в последние месяцы из-за жары в Китае и других азиатских странах: люди там стали больше пользоваться кондиционерами и расходовать электричество.

Если в развитых странах использование угля для электрогенерации, по-видимому, достигло пика, то во многих развивающихся, особенно в Юго-Восточной Азии, спросу на него по-прежнему есть куда расти. Для стран, чья энергетическая политика не ставит сокращение выбросов парниковых газов в качестве одной из основных задач, уголь остается привлекательным способом удовлетворить быстрорастущий спрос на электричество при минимальных издержках. Правда, во многих развивающихся странах беспокойство вызывают выбросы не углекислого газа, а оксидов серы и азота, загрязняющих окружающую среду. В Китае, на который приходится почти половина мирового спроса на уголь, ситуация неопределенная: правительство намерено ограничить вредные выбросы, но энергетические компании хотят строить новые теплоэлектростанции (ТЭС).