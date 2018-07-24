«Роснефть» может начать добычу в Курдистане в августе

«Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80%-ной доли в пяти месторождениях региона, суммарные запасы которых – около 670 млн баррелей, говорилось в сообщении компании Sebastian Meyer/Corbis via Getty Images

«Роснефть» может начать добычу в Иракском Курдистане уже в августе этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рудау». По его данным, «Роснефть» начнет работу на месторождениях Batle, Zawita, Chamanke со следующего месяца, а ожидаемый объем добычи составляет 180 000 баррелей в сутки. Представитель «Роснефти» уточняет, что компания намерена работать на месторождения Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil и Darato. Сколько компания намерена там добывать, он говорить не стал. При этом заявил, что «представители «Роснефти» на встрече с властями провинции Дахук (Иракский Курдистан) обсудили вопросы освоения нефтяных месторождений в рамках подписанных в октябре 2017 г. соглашений о разделе продукции (СРП)». Планируется, что реализация ряда проектов начнется до конца 2018 г., добавил он.

Тогда «Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона за примерно $400 млн. Их суммарные запасы - около 670 млн баррелей, говорилось в сообщении «Роснефти», но о каких именно активах идет речь, компания не уточняла.

Если добыча на обозначенных месторождениях действительно составит 180 000 баррелей в сутки, то это в целом по компании даст прирост в 3,4%.

Правда, представители Ирака не раз высказывались о незаконности договоренностей «Роснефти» и Иракского Курдистана. В ноябре 2017 г. парламентский комитет по нефти и энергетике Ирака осудил контракт «Роснефти» и курдского правительства. В январе генеральный секретарь кабинета министров Ирака Махди аль-Аляк отметил, что власти Ирака не будут придерживаться контрактов российской компании, заключенных с Эрбилем. Посол Ирака в России говорил, что эти документы должны быть перезаключены через иракское руководство или необходимо найти механизм, который удовлетворит Россию и Ирак.

«Мы работаем и с центральным правительством, и с правительством Курдской автономии в рамках полномочий, которые даны последней по конституции, на международном уровне и по законам Ирака», – отмечает представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Роснефть» щедро финансирует экономику Иракского Курдистана. В 2017 г. компания выдала правительству Курдистана аванс на $1,3 млрд по контракту на поставку нефти, указывается в отчете российской госкомпании. «Все контракты, по которым была предоплата на $1,3 млрд, соблюдаются, нефть отгружается», – говорил в январе представитель госкомпании.

«Роснефть» давно работает в Иракском Курдистане, – говорит востоковед Владимир Исаев, – Компания потратила много денег, намерена отбить инвестиции. В любом случае Иракское правительство не будет связываться и встревать в конфликт с Россией по этому поводу». По ныне действующему закону Иракский Курдистан должен продавать всю добытую нефть через центр - Ирак. В обмен на это Багдад отдает Курдистанскому бюджету 17% выручки., говорит эксперт. В финальном варианте Ирак, Курдистан и «Роснефть» могут ддоговорится разьве что о том, что Курды будут отчислять 83% своей выручки от СП с «Роснефтью» в Иракский бюджет, полагает эксперт.