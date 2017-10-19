«Роснефть» заплатит $400 млн за месторождения в Курдистане Azad Lashkari / REUTERS

«Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона. Их суммарные запасы - около 670 млн барр., говорится в сообщении «Роснефти», но о каких именно активах идет речь, компания не уточняет. Стоимость вхождения в новые проекты обойдется «Роснефти» в сумму около $400 млн.

«Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями», - сообщается на сайте компании. Кому будут принадлежать оставшиеся 20% в проектах, представитель «Роснефти» не комментирует. В опытную эксплуатацию месторождения предполагается запустить в 2018 г. Промышленная разработка пяти блоков может начаться в 2021 г.

Из-за напряженной политической обстановки в Курдистане условия, на которых «Роснефть» входит в новые активы, могут быть выгоднее, чем обычно, предполагает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Как правило, внутренняя доходность СРП составляет около 15%. Очевидные риски, которые берет на себя «Роснефть», входя в проекты на фоне сложной политической обстановки, дают возможность просить о более выгодных условиях — 20%, например», - говорит Полищук. Кроме того, эти инвестиции позволяют «Роснефти» укрепить свои позиции в регионе. «Когда обстановка стабилизируется, «Роснефть» может извлечь из этих инвестиций еще и политические дивиденды. Для Курдистана компания может стать одним из приоритетных партнеров», - делится мнением Полищук.

Это не первый проект «Роснефти» в регионе, который частично занят иракской армией после референдума о независимости Курдистана (он состоялся в конце сентября 2017 г.). В феврале этого 2017 г. дочерняя структура «Роснефти» Rosneft Trading SA заключила с правительством Курдистана трехлетнее соглашение о покупке нефти. Предоплата по договору, по данным Bloomberg, составила $1 млрд. Собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников сделки, уточнял, что это общая сумма контракта, а предоплата по нему составила всего $300 млн. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Кроме того, в начале сентября «Роснефть» сообщила, что может профинансировать строительство газопровода мощностью более 30 млрд куб. м в год из Иракского Курдистана в Турцию. Соглашение с правительством Иракского Курдистана может быть подписано до конца года, уточнялось в сообщении компании.