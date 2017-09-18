«Роснефть» решила построить газопровод в Иракском Курдистане

Сумму инвестиций компания не называет Goran Tomasevic / Reuters

«Роснефть» может профинансировать строительство газопровода мощностью 30 млрд куб. м в год в Иракском Курдистане, сообщила компания. В пресс-релизе отмечается, что соглашение о финансировании может быть подписано до конца года.

Российская компания провела переговоры с правительством автономного района Ирака и уже в ближайшее время завершит разработку финальной документации по проекту, уточнила «Роснефть». Газопровод обеспечит поставки на электростанции и заводы региона, предоставит возможность экспортировать газ в Турцию и на европейский рынок, отмечает компания.

Сумму инвестиций компания не называет, но возвращать вложенные деньги «Роснефть» будет из тарифных сборов за перекачку и за счет согласованной нормы прибыли. Построить и запустить газопровод до 2019 г., к 2020 г. планируется начать по нему экспортные поставки.

Газовый проект «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана инициировали в июне 2017г. во время Петербургского форума, но он не единственный. В феврале 2017 г. «Роснефть» и автономия подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов, контракт на поставку нефти. В частности, Rosneft Trading S.A. договорилась покупать у Курдистана по предоплате нефть в период с 2017 по 2019 г. Объем поставок не раскрывался.

В июне на ПМЭФе «Роснефть» и правительство Курдского автономного района подписали обязывающие соглашения,по которым компания получает доступ к управлению региональной транспортной системой мощностью 700 000 барр. в сутки (35 млн т в год) с планируемым расширением до более чем 1 млн барр. (50 млн т) до конца 2017 г. В 2016 г. всего Ирак добыл 225 млн т нефти. «Это крупный трубопровод с возможностью развития. Нефть по нему поставляется в Турцию», – говорил тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.