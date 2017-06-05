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Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: «Роснефть» экспортирует курдскую нефть

«Роснефть» будет управлять экспортным трубопроводом в Иракском Курдистане

Компания также получит доли в пяти проектах в автономии

«Роснефть» и правительство Курдского автономного района Ирака в пятницу подписали обязывающие соглашения. «Роснефть» получает доступ к управлению региональной транспортной системой мощностью 700 000 барр. в сутки (35 млн т в год) с планируемым расширением до более чем 1 млн барр. (50 млн т) до конца 2017 г., говорится в сообщении компании. В 2016 г. всего Ирак добыл 225 млн т нефти. «Это крупный трубопровод с возможностью развития. Нефть по нему поставляется в Турцию», – сказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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