«Роснефть» будет управлять экспортным трубопроводом в Иракском Курдистане

«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» и правительство Курдского автономного района Ирака в пятницу подписали обязывающие соглашения. «Роснефть» получает доступ к управлению региональной транспортной системой мощностью 700 000 барр. в сутки (35 млн т в год) с планируемым расширением до более чем 1 млн барр. (50 млн т) до конца 2017 г., говорится в сообщении компании. В 2016 г. всего Ирак добыл 225 млн т нефти. «Это крупный трубопровод с возможностью развития. Нефть по нему поставляется в Турцию», – сказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.