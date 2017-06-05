Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: «Роснефть» экспортирует курдскую нефть
«Роснефть» будет управлять экспортным трубопроводом в Иракском Курдистане
Компания также получит доли в пяти проектах в автономии
- Галина Старинская
- / Ведомости
«Роснефть» и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов
Евгений Разумный / Ведомости
«Роснефть» и правительство Курдского автономного района Ирака в пятницу подписали обязывающие соглашения. «Роснефть» получает доступ к управлению региональной транспортной системой мощностью 700 000 барр. в сутки (35 млн т в год) с планируемым расширением до более чем 1 млн барр. (50 млн т) до конца 2017 г., говорится в сообщении компании. В 2016 г. всего Ирак добыл 225 млн т нефти. «Это крупный трубопровод с возможностью развития. Нефть по нему поставляется в Турцию», – сказал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров