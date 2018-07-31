«Силовые машины» продадут в Иран турбины на 171 млн евро

По условиям конкурса «Силовые машины» обязаны поставить оборудование в течение трех с половиной лет с момента заключения контракта Максим Стулов / Ведомости

Турбины для строительства ТЭС «Хормозган» в Иране по заказу «Технопромэкспорта» (ТПЭ) поставят «Силовые машины» Алексея Мордашова.

Свои услуги компания оценила в 171,7 млн евро, следует из материалов на сайте госзакупок. Помимо «Силовых машин» на поставку оборудования претендовал Уральский турбинный завод, предложивший выполнить заказ за 164 млн евро. Однако согласно протоколу рассмотрения заявок от 31 июля победителем стали «Силовые машины». Стороны рассчитывают подписать контракт до конца лета, сообщил «Ведомостям» представитель ТПЭ, но оперативно ответить на вопрос, почему компания остановилась на более дорогом предложении, не смог. Представитель «Силовых машин» от комментариев отказался.

Четыре установки мощностью 350 МВт каждая – часть проекта новой ТЭС в иранском городе Бендер-Аббас. «Технопромэкспорт» (65% принадлежит Евгению Гинеру, 35% – ГК «Ростех») стал генеральным подрядчиком по строительству станции в 2016 г., завершить работы предполагается в 2021 г. Конкурс на поставку четырех комплектов паротурбинных установок, вспомогательного оборудования и запасных частей с запасом на 6 лет эксплуатации был объявлен ТПЭ в октябре 2017 г. Согласно условиям закупки победитель конкурса должен выполнить полный инжиниринг турбинного острова, оказать услуги по шеф-надзору за монтажом и пусконаладкой паротурбинных установок.

Представитель ТПЭ рассказал «Ведомостям», что поставка турбин начнется только через полтора года. Сколько времени понадобится «Силовым машинам» на исполнение контракта, в компании уточнить не смогли. По условиям конкурса победитель обязан поставить оборудование в течение трех с половиной лет. Таким образом, последнюю партию оборудования компания должна отправить на иранскую станцию лишь в 2024 г.

Директор группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Максим Худалов считает, что «Силовые машины» могут исполнить контракт в более короткий срок. «Мощностей компании хватит, чтобы произвести четыре турбины за два года. Только в 2017 г. компания произвела оборудования мощностью на 3,6 ГВт, что дало ей выручку в 25 млрд руб.», – говорит Худалов. Именно срок реализации мог стать ключевым фактором при выборе поставщика, считает эксперт. Но даже в этом случае сроки строительства могут быть сдвинуты, добавляет Худалов: «Это стандартная практика при реализации крупных энергетических проектов».

Концерн «Силовые машины» в начале 2018 г. попал под санкции. Причиной этому стала поставка «Технопромэкспортом» в Крым четырех газовых турбин, купленных у «Сименс технологии газовых турбин» (СП Siemens и «Силовых машин»). Изначально турбины предназначались для строительства электростанции в Тамани, и немецкая компания посчитала это нарушением контракта. На поставку в Иран паровых турбин санкции не повлияют, поскольку они изготавливаются полностью на российских технологиях, считает собеседник «Ведомостей», близкий к «Силовым машинам». «Паровые машины с генераторами – это традиционная для российских производителей номенклатура поставки, оборудование производится полностью на российских заводах», – объясняет он.

У поставщика могут возникнуть сложности с привлечением финансирования для исполнения контракта, предполагает Худалов. «Если иранцы не будут работать по предоплате либо за счет кредитов российского экспортного агентства, то исполнение такого контракта может быть затруднено», – считает он. Россия выделила Ирану кредит на 1 млрд евро для возведения станции, напоминает еще один отраслевой аналитик. Эксперт считает, что в данном случае существуют высокие риски невозврата кредита. Однако на поставщиках оборудования это не должно отразиться, добавляет он.