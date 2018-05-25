Мордашов допустил выход «Силовых машин» из СП с Siemens

Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

«Скорее всего, нам придется существенно пересмотреть (отношения) и выйти из этого совместного предприятия», - рассказал владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов в интервью Reuters. Завод «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) заработал летом 2015 г. в Санкт-Петербурге, он занимается сборкой турбин производства Siemens мощностью от 60 до 307 МВт, у немецкого концерна в СП 65%, у «Силовых машин» - 35%.

Весной 2017 г. стало известно, что четыре турбины, выпущенные совместным предприятием, были поставлены в Крым для строительства электростанции. Siemens заявил, что это было сделано без его ведома.

«У нас очень странная ситуация с этим совместным предприятием. Причиной введения санкций стала поставка в Крым российской компанией "Ростех" газовых турбин (входящая в "Ростех" компания «Технопромэкспорт» купила турбины для строительство электростанции в Тамани - «Ведомости»), произведенных этим СП. Но у нас в этом СП 35%, а у Siemens - 65%, и управление им полностью контролируется Siemens... Но Государственный департамент (США) не имеет никаких претензий к Siemens, ничего - даже к СП, но все против Силовых машин», - цитирует Мордашова Reuters.

В январе этого года Минфин США ввел санкции в отношении «Силовых машин»: холдинг был включен в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN), которые лишены доступа ко всему, что связано с финансовой системой США. Они больше не могут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Американским компаниям запрещено иметь с ними отношения, компании из других стран за работу с санкционной компанией также могут попасть под санкции. Больше половины продаж «Силовых машин» приходится на экспорт, оценивает аналитик АКРА Наталья Порохова.

«Мы должны серьезно рассмотреть вопрос об участии в этом совместном предприятии. Оно не дает нам много преимуществ и создает много проблем», - рассказал Мордашов.

Представитель «Силовых машин» от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос в Siemens.

«Выйти из СП "Силовые машины" могут продав или передав свою долю Siemens, но вопрос, станет ли Siemens содействовать», - рассуждает Порохова. Это можно было бы объяснить желанием из-под санкций, но непонятно, поможет ли такое решение, ведь санкции наложены не на СП, а на сами «Силовые машины», добавляет она.

Вряд ли найдется желающий купить у санкционной компании ее долю в СП, добавляет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Это больше похоже на эмоциональное заявление, считает он. «Рынок газовых турбин - большой, Siemens на нем доминирует, и участие в СП с таким партнером несомненно интересно "Силовым машинам", говорит Порохова.

В апреле Мордашов попросил у правительства 7,5 млрд руб. на разработку "Силовыми машинами" российской газовой турбины большо мощности, которые заменили бы продукцию Siemens. Также он просил госгарантий для экспортных контрактов, так как американские исказили ситуацию на рынке не в пользу российской компании.