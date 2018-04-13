Компания Мордашова хочет вытеснить Siemens с рынка газовых турбин

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Основная часть турбин большой мощности в России произведена или лицензирована Siemens Максим Стулов / Ведомости

«Без поддержки государства, без преференций на внутреннем рынке, который для нас является ключевым, нам просто не выжить», – сказал 12 апреля председатель совета директоров, совладелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. С 2015 г. «Силовые машины» работают в убыток, в 2017 г. он составил $167,5 млн. В январе «Силовые машины» попали в список компаний, в отношении которых введены американские санкции. В качестве варианта Мордашов рассматривает производство компанией газовых турбин средней и большой мощности, следует из его слов: «Знаменитая история по газовым турбинам [Siemens, поставленным в Крым] еще раз подчеркивает, что России необходима своя технология. «Силовые машины» готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию» (цитата по «Интерфаксу»).

Но собственных средств на это компании не хватит, поэтому ей необходимо государственно-частное партнерство, добавил он. Компания готова взять на себя половину расходов по подобному проекту.