Испытания первой в России газовой турбины большой мощности остановили из-за сбоя

Газовая турбина нового поколения мощностью до 120 МВт должна была быть готова к середине 2018 г., в этом же году планировали запустить серийное производство. ОДК даже озвучивал планы создания еще более мощной турбины JSC «United engine corporation»

Россия остановила испытания первой в стране газовой турбины большой мощности из-за сбоя. Об этом ТАСС рассказали представители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») и «Роснано». Из строя вышли несколько механизмов, уточняет агентство.

Эта газовая турбина нового поколения мощностью до 120 МВт должна была быть готова к середине 2018 г., в этом же году планировали запустить серийное производство. ОДК даже рассказывал о планах создания еще более мощной турбины – 160 МВт и 230 МВт. Однако источник ТАСС утверждал, что испытания первой турбины к установленному сроку не закончатся из-за сложности проекта.

Работу продолжат после устранения проблем, говорит представитель «Ростеха». Он не уточняет, когда именно: «Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным».

Испытания прототипа турбины мощностью 110 МВт прошли на инженерном заводе «Сатурн» в Рыбинске в декабре 2017 г., сообщает Reuters. Турбина развалилась, говорит агентству источник. По его словам, ее пытались ремонтировать еще в марте, но не справились. Собеседники Reuters утверждают, что перестроить прототип турбины невозможно, проект надо начать с нового оборудования.

Летом 2017 г. Siemens обвинил российские компании в незаконной поставке на полуостров четырех турбин, которые изначально были приобретены у немецкого концерна для строительства электростанций в Тамани. Siemens подал в суд, обвинив компанию «Ростеха» в перемещении турбин в Крым. Немецкая компания хотела вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. Но суд отказал Siemens в иске.

Как турбины Siemens оказались в Крыму