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Дворкович назвал Siemens ненадежным партнером на фоне санкций

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Siemens на фоне санкций не может быть надежным партнером России, однако у компании есть время исправить ситуацию. Об этом он заявил в ходе Красноярского экономического форума, передает «Интерфакс».

«Как мы можем с Siemens работать после всего, что он сделал, введя, по сути, против нас, против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению. Мы с ними все равно работаем, потому что считаем, что есть время исправиться у коллег, и надеемся на такое исправление. Но нельзя злоупотреблять доверием», - заявил Дворкович.

По его словам, Россия не может зависеть от заокеанских настроений, «от того, что взбредет в голову конкретному человеку следующим утром». Дворкович считает, что Европа, присоединившись к санкциям США, ничего не выиграла, а, наоборот, только потеряла. «Мы концентрировались, фокусировались в условиях жесткого давления. И сейчас это сделаем в условиях санкций», - отметил он.

Дворкович также отметил, что сейчас многие европейские компании не хотят работать с российскими, попавшими под санкции, так как «боятся, что кто-то их ударит по рукам за океаном».

Ранее Siemens обвинил российские компании в незаконной поставке в Крым четырех турбин, которые изначально были приобретены для строительства электростанций в Тамани. Немецкая компания не разрешает использовать турбины собственного производства в Крыму из-за санкций. Теперь Siemens через суд пытается вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными.