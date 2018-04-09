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Суд подтвердил отказ Siemens в иске о крымских турбинах

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего 10 января компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, дочерняя структура Siemens) в иске к ООО «ВО Технопромэкспорт» и ОАО «ВО Технопромэкспорт» по делу о крымских турбинах, передает «Интерфакс».

Представитель СТГТ в суде заявил, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права. По его словам, суд также проигнорировал тот факт, что ответчики «обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана».

Siemens обвиняет российские компании в незаконной поставке в Крым четырех турбин, которые изначально были приобретены для строительства электростанций в Тамани. Немецкий концерн не разрешает использовать турбины собственного производства в Крыму из-за санкций ЕС, которые были введены против России после присоединения полуострова.

Siemens требует вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. В ООО «ВО Технопромэкспорт» считают, что немецкий концерн пытается добиться исполнения санкций ЕС на территории России, а не защищает свои гражданские права. Siemens грозит штраф со стороны ЕС из-за несоблюдения санкционного режима.

Электростанции в Крыму, при строительстве которых использованы немецкие турбины, должны начать работу в мае-июне 2018 г.

Как турбины Siemens оказались в Крыму