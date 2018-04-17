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«Ростех» предложил «Силовым машинам» вместе создать мощную газовую турбину

«Ростех» и «Силовые машины» обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в проект создания в России собственной газовой турбины большой мощности – ГТД-110М, сообщил ТАСС замгендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.

Сейчас помимо структуры «Ростеха» «ОДК-Сатурн» в проекте участвуют «Роснано» и «Интер РАО». «Силовым машинам» предложили присоединиться к проекту, поскольку у компании есть необходимые компетенции и незагруженные мощности для крупноузловой и финальной сборки машин такого класса, объяснил Леликов.

Кроме того, проекту необходимы дополнительные инвестиции, которые могут быть обеспечены за счет механизмов частно-государственного партнерства, указывает Леликов. «Взаимодействие возможно в формате совместного предприятия, где будут использованы наработки "Ростеха", а также опыт и производственные площадки «Силовых машин», – отмечает он.

Планировалось, что российская газовая турбина нового поколения ГТД-110М (до 120 МВт) завершит цикл испытаний и будет готова к середине 2018 г. В этом году планировался запуск оборудования в серийное производство. Такие планы озвучивал «ОДК-Сатурн», отмечая перспективу создания еще более мощной турбины – 160 МВт и 230 МВт. Указанные сроки могут сдвинуться из-за сложности проекта, а также для устранения выявленных в ходе испытаний недостатков, рассказал источник ТАСС.

В конце января США ввели санкции против «Силовых машин» за поставку газовых турбин производства Siemens в Крым. Председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов 12 апреля на заседании госкомиссии по импортозамещению под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева говорил, что компания готова разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставлял германский концерн Siemens. Для этого «Силовым машинам» необходимо привлечение механизма ГЧП. По словам Мордашова, компания готова взять на себя половину расходов. Бизнесмен попросил поддержку государства в финансировании НИОКР и испытательной базы.

Сегодня в России эксплуатируется около 244 газовых турбин иностранного производства, что составляет 63% от общего количества, доля российских турбин ниже – 147 единиц (37%).