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Бизнес
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Мантуров пообещал «Силовым машинам» поддержку правительства

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Правительство будет оказывать «Силовым машинам» поддержку, о которой попросила компания, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Все, что сегодня обсуждалось, все эти вещи доступны, это касается гарантий экспортных. Конечно же, будем это все оказывать», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, принято ли решение о поддержке «Силовых машин» (цитата «Интерфакса»).

Ранее председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению попросил правительство помочь компаниям, попавшим под санкции США. По словам Мордашова, «Силовые машины» не выживут без преференций государства на внутреннем рынке.

Также он попросил у правительства помощи «в части предоставления государственных гарантий тогда, когда этого требуют наши заказчики».

«Силовые машины» находятся под санкциями США с января 2018 г. Вашингтон считает компанию причастной к поставке газовых турбин Siemens в Крым. Попадание в санкционный список означает полный запрет американцам на любые сделки с компанией, а также замораживание активов «Силовых машин» на территории США.

Политика
Новости

Навальный хочет провести общероссийскую акцию протеста за два дня до инаугурации Путина

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении общероссийской акции протеста 5 мая. На его сайте говорится, что президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», поэтому он призывает всех людей, которые не ходили на выборы или не голосовали за него выйти на митинги.

«Наша общая задача, выходящая за рамки обычной партийно-политической системы с её куцыми выборными процедурами, — добиться, чтобы голос этих людей — наш голос — был услышан и принят во внимание. Первый шаг — давайте выйдем на улицы городов 5 мая на марши за право быть гражданами своей страны. Если мы незаметны, то надо стать выйти и помахать рукой», - написал Навальный. Среди требований оппозиционера - борьба с коррупцией, борьба с бедностью и неравенством, отмена цензуры. Он сообщил, что они подадут заявки на проведение митингов 5 мая во многих городах.

7 мая должна состояться инаугурация Путина, 6 мая исполнится шесть лет событиям на Болотной площади. После протестов 6 мая 2012 г. началось так называемое «болотное дело», по итогам которого многие политические активисты получили реальные сроки. Навальный в прошлом году провел две успешные протестные акции, которые собрали тысячи человек во многих городах - 26 марта и 12 июня. Две следующие акции - 7 октября и 28 января - собрали в разы меньше людей. В Москве акции Навального были не согласованы. Акцию 12 июня 2017 г. согласовали на проспекте Сахарова, однако вечером перед акцией Навальный призвал сторонников выходить на Тверскую.

Как проходила «забастовка избирателей» в Москве

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Политика
Новости

Захарова обвинила ВОЗ в распространении недостоверной информации о химической атаке в Сирии

Ведомости
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Россия рассматривает заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации в Восточной Гуте как распространение недостоверной информации. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Рассматриваем заявление ВОЗ как факт безответственного распространения необоснованной и бездоказательной информации, которая провоцирует желающих разжигать сирийский конфликт к новым агрессивным действиям», — сказала Захарова (цитата ТАСС). 

Она призвала ВОЗ проявлять большую беспристрастность и основываться на мнении компетентных экспертов. 

В среду ВОЗ сообщила, что после обстрела сирийского города Дума к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками отравления химическими веществами. По данным организации, среди 70 погибших при обстреле, у 43 обнаружены признаки отравления. 

Позже Генштаб ВС России пригласил представителей ВОЗ в Восточную Гуту для того, чтобы разобраться в ситуации. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о гибели мирных жителей в результате химической атаки в Восточной Гуте. По разным данным, число погибших колебалось от 30 до 150. Вашингтон обвинил в химатаке правительственные войска Сирии. Минобороны России опровергает информацию об использовании химического оружия. 

Недвижимость
Новости

В Саранске перед ЧМ-2018 открылся первый сетевой отель

Ведомости
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В Саранске открылась гостиница Mercure Saransk Center категории «четыре звезды». Она построена по программе подготовки к чемпионату мира по футболу. Здание гостиницы на 115 номеров расположено в историческом центре города. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Гостиница в дни проведения чемпионата примет команды четырех стран-участниц, чьи матчи будут проходить в Саранске. 

«Размещение иностранных болельщиков и туристов в дни проведения чемпионата мира по футболу - 2018 в отелях известных брендов, предлагающих качественное обслуживание, является залогом популяризации России как направления, благоприятного для отдыха и туризма», - приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу

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Бизнес
Новости

«Саратовские авиалинии» сменили бренд после крушения Ан-148 под Москвой

Ведомости
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«Саратовские авиалинии», потерявшие самолет Ан-148 в катастрофе под Москвой, начнут работать под брендом «Иволга», сообщил в интервью ТАСС новый гендиректор авиаперевозчика Игорь Натыкан. Товарный знак «Иволга» «будет нанесен на борт воздушных судов типа Еmbraer-195, в том числе находящихся сегодня в парке авиакомпании, а затем - и на Boeing 737-800», - сказал Натыкан.

По его словам, новый бренд - часть обновления флота и обусловлен планами развития компании, учитывая, что более 60% рейсов она выполняет не из Саратова.

После катастрофы, в связи с приостановкой эксплуатации самолетов Ан-148 авиакомпании, «Саратовские авиалинии» были вынуждены сократить маршрутную сеть. «По 13 маршрутам мы перестали выполнять полеты. Вместо "Саратовских авиалиний" рейсы из Грозного, Орска, Пензы, Кирова, Нягани и др. выполняют другие авиаперевозчики», - сказал гендиректор компании.

«Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверки после крушения Ан-148 в Подмосковье, подчеркнул Натыкан, назначенный в среду гендиректором авиакомпании. До этого он занимал должность директора аэропорта «Саратов-Центральный», который обслуживает «Саратовские авиалинии».

В начале апреля Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность, «учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов».

11 февраля в Раменском районе Подмосковья разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Официального вывода МАК о причинах катастрофы нет, однако из опубликованных даных ясно, что к ней привели несогласованные действия экипажа из-за неверных данных о скорости, обусловленных обмерзанием датчиков. Из-за конструктивных особенностей Ан-148 включение обогрева датчиков производится экипажем вручную перед взлетом, чего сделано не было.

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Бизнес
Новости

Правительство продлит действие нулевой пошлины на зерно минимум на два года

Ведомости
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Правительство поддержит предложение Министерства сельского хозяйства о продлении нулевой пошлины на экспорт зерна минимум на два года. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

По мнению Дворковича, продлить действие нулевой пошлины можно и на более длительный срок. «Предсказуемость важна, поэтому можно и на пять лет. Мы обсудим это еще с коллегами», — сказал вице-премьер (цитата «Интерфакса»).

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать летом 2015 г. После введения пошлины формула ее расчета несколько раз менялась. В сентябре 2016 г. было принято ее обнулить до 1 июля 2018 г.

В ноябре 2016 г. Дворкович говорил, что Россия навсегда отказалась от экспортной пошлины на пшеницу. «Мы на 99% уверены, что к этому не вернемся», — говорил он. 

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Политика
Новости

Гейтс и Джоли возглавили список вызывающих восхищение знаменитостей

Ведомости
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Основатель Microsoft Билл Гейтс и голливудская актриса Анджелина Джоли возглавили список знаменитостей, вызывающих восхищение у людей во всем мире, свидетельствуют результаты опроса международной компании YouGov.

Президент России Владимир Путин оказался на шестом месте в этом списке. Он на 11 пунктов опередил в этом перечне коллегу из США Дональда Трампа. Опрос проводился в 35 крупнейших странах среди 37 000 человек.

Выше Трампа оказался и бывший президент США - Барак Обама. Он на втором месте мирового списка. Исследователи отмечают, что Обама существенно опередил Трампа по популярности во всех странах, кроме России.

«В России бесспорным лидером опроса стал Путин, получивший 24,3% голосов респондентов», - указывают авторы исследования. Вслед за ним в российском блоке списка оказались глава МИДа Сергей Лавров (9,1%), детский врач Леонид Рошаль (8,3%), министр обороны Сергей Шойгу (7,6%) и актер Константин Хабенский (7,1%).

Респонденты отвечали на вопросы: «Восхищаетесь ли вы этим человеком?» и «Кто из этих людей вызывает у вас наибольшее восхищение?». По итогам исследования были сформированы списки для мужчин и женщин. В YouGov обратили внимание на то, что в двух общемировых списках больше всего мест получили граждане США.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Новости

Путин назвал сроки освоения Луны

Ведомости
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Президент Владимир Путин подтвердил планы России отправить на Луну космонавтов. Он надеется на реализацию проекта по созданию космической станции на окололунной орбите, передает ТАСС.

По его словам, лунная программа рассчитана до 2030 г. «Заканчивается работа над созданием корабля "Федерация", и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет - будем активно работать, будем эту программу осуществлять», - сказал глава государства на встрече с космонавтами на ВДНХ.

Путин рассказал, что, согласно утвержденной программе, планируется достичь лунной орбиты и создать на ней космическую станцию. «Сначала станция на лунной орбите, а потом уже - модули на самой Луне», - пояснил он.

В свою очередь президент спросил космонавтов, хотят ли они побывать на Луне. Они дали положительный ответ. Тогда Путин пошутил, что от Луны и до Марса недалеко. «Где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали», - сказал президент.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA в сентябре прошлого года договорились о создании окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. Согласно договоренностям первый модуль стартует с Земли в 2022 г. Его экипаж будет международным.

Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ

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Политика
Новости

Меркель исключила участие Германии в ударах по Сирии

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Германия не будет участвовать в возможных ударах по Сирии в ответ на применение правительственными силами отравляющих веществ в Восточной Гуте, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. «Германия не будет участвовать в возможном - я специально подчеркиваю это слово, поскольку решения еще не приняты - военном ответе», - передал Reuters сегодняшнее заявление Меркель. 

В то же время Германия выступает единым фронтом с другими странами коалиции в пределах решений Совбеза ООН, отметила канцлер ФРГ. «Мы поддерживаем все действия, предпринятые с тем, что бы продемонстрировать, что применение (Сирией) химического оружия неприемлемо», - сказала она.

Канцлер выразила уверенность в том, что сирийское правительство скрыло от уничтожения, проводившегося под надзором России, часть арсенала химического оружия. «Мы должны признать как очевидный факт, что не было полного уничтожения (химоружия в Сирии)», - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Ранее в четверг канцлер Германии провела телефонный разговор, посвященный кризису в Сирии, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Накануне президент  Макрон заявил, что у него есть доказательства ответственности президента Сирии Башара Асада за последнюю химическую атаку. «У нас есть доказательства, что было использовано химическое оружие, по меньшей мере хлор, и что за его применение несет ответственность режим Башара Асада», - цитировали заявление Макрона французские СМИ

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на своих партнеров по программе Health Cluster заявила, что после обстрела сирийского города Дума 7 апреля к медикам обратились около 500 пострадавших с признаками химического отравления. По данным организации, 70 человек, скрывавшихся в подвалах, погибли. Россия и Сирия отрицают химическую атаку, связывая ее с провокацией вооруженной оппозиции.

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Бизнес
Новости

Росавиация разрешила ввод в эксплуатацию нового авиатерминала в Симферополе

Ведомости
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Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Симферополь». Об этом говорится в сообщении аэропорта.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию означает официальное подтверждение, что новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь» готов к приему и отправке первых пассажиров», - говорится в сообщении.

Новый терминал аэропорта «Симферополь» является самым большим на юге России. Его площадь - 78 000 кв. м, уточняется в сообщении. Аэропорт построен на принципах государственного и частного партнерства. На его строительство было потрачено 32 млрд руб.

Ожидается, что аэропорт будет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год. На его территории установлены 55 стоек регистрации, имеются восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам.

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Бизнес
Новости

Правление «Газпрома» предложило сохранить дивиденды на уровне прошлого года

Ведомости
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Правление «Газпрома» предлагает совету директоров компании выплатить дивиденды за 2017 г. на уровне предыдущего года — 8,04 руб. на акцию, говорится в пресс-релизе компании.

Если «Газпром» сохранит выплаты на уровне 2016 г., то монополия направит на дивиденды 25% от чистой прибыли компании по МСФО, подсчитали аналитики для Thomson Reuters. По итогам 2016 г. «Газпром» направил на дивиденды 190,3 млрд руб., или около 20% от чистой прибыли.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ведомство ориентируется на норму дивидендов в 50% от чистой прибыли.

В прогноз бюджета на 2018 г. Минфин закладывал показатель чистой прибыли «Газпрома» в размере 677,8 млрд руб. Исходя из этого, компании, по версии Минфина, следовало бы направить на дивиденды почти 334 млрд руб.

Общее собрание акционеров «Газпрома» пройдет 29 июня в Санкт-Петербурге. У компании несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом, отмечается в пресс-релизе.

Политика
Новости

Дуров запретил адвокатам участвовать в заседании суда по блокировке Telegram

Ведомости
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Создатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера. Об этом в Telegram-канале написал руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Руководитель «Агоры» пояснил, что такое решение предприниматель принял «дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

«Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться. В суде прекрасно понимают, что Telegram - иностранная компания и полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, нужен апостиль, перевод, заверение», - объяснил «Ведомостям» позицию мессенджера представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин.

Он отметил, что правозащитная группа запросила доверителя о необходимости участия представителей мессенджера в судебном процессе 13 апреля «при таком раскладе». «Он сказал, что не стоит принимать участия», - сказал Колбасин. По словам собеседника «Ведомостей», Telegram расценивает поведение московского суда как «неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики».

Роскомнадзор 12 апреля попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке. «Данное судебное дело связано с распространением информации, и поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», - говорила представитель ведомства.

До этого Чиков говорил, что Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о блокировке мессенджера. Представители «Агоры» также просили суд перенести заседание, чтобы успеть ознакомиться с делом. Суд, однако, не стал этого делать. Основатель мессенджера пока никак не комментировал возможные действия при блокировке. При этом представители мессенджера неоднократно заявляли, что передать ключи шифрования от мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ) технически невозможно.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 9 апреля настаивал, что у Telegram есть техническая возможность передать ключи шифрования открытых чатов пользователей ФСБ. Он ссылался на мнение «специалистов в публичной плоскости». Он отмечал, что если бы у Telegram была «добрая воля взаимодействия, то они вступили бы в диалог». А диалога нет - и это самое печальное во всей истории, сетовал глава ведомства.

Руководитель службы ранее говорил «Ведомостям», что если суд решит ограничить доступ к Telegram, у Роскомнадзора есть конкретный план действий по блокировке сервиса. «У нас есть опыт блокировки крупных ресурсов и по блокировке мобильных приложений. Возможно, c Telegram будут какие-то неожиданности, но у нас хорошие специалисты, мы справимся», - подчеркивал Жаров.

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