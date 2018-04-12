Мантуров пообещал «Силовым машинам» поддержку правительства

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Дуров запретил адвокатам участвовать в заседании суда по блокировке Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера. Об этом в Telegram-канале написал руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Руководитель «Агоры» пояснил, что такое решение предприниматель принял «дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

«Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться. В суде прекрасно понимают, что Telegram - иностранная компания и полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, нужен апостиль, перевод, заверение», - объяснил «Ведомостям» позицию мессенджера представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин.

Он отметил, что правозащитная группа запросила доверителя о необходимости участия представителей мессенджера в судебном процессе 13 апреля «при таком раскладе». «Он сказал, что не стоит принимать участия», - сказал Колбасин. По словам собеседника «Ведомостей», Telegram расценивает поведение московского суда как «неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики».

Роскомнадзор 12 апреля попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке. «Данное судебное дело связано с распространением информации, и поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», - говорила представитель ведомства.

До этого Чиков говорил, что Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о блокировке мессенджера. Представители «Агоры» также просили суд перенести заседание, чтобы успеть ознакомиться с делом. Суд, однако, не стал этого делать. Основатель мессенджера пока никак не комментировал возможные действия при блокировке. При этом представители мессенджера неоднократно заявляли, что передать ключи шифрования от мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ) технически невозможно.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 9 апреля настаивал, что у Telegram есть техническая возможность передать ключи шифрования открытых чатов пользователей ФСБ. Он ссылался на мнение «специалистов в публичной плоскости». Он отмечал, что если бы у Telegram была «добрая воля взаимодействия, то они вступили бы в диалог». А диалога нет - и это самое печальное во всей истории, сетовал глава ведомства.

Руководитель службы ранее говорил «Ведомостям», что если суд решит ограничить доступ к Telegram, у Роскомнадзора есть конкретный план действий по блокировке сервиса. «У нас есть опыт блокировки крупных ресурсов и по блокировке мобильных приложений. Возможно, c Telegram будут какие-то неожиданности, но у нас хорошие специалисты, мы справимся», - подчеркивал Жаров.