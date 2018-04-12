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«Силовые машины» заявили о готовности заменить турбины Siemens

Российская компания «Силовые машины» готова на условиях государственно-частного партнерства разработать газовые турбины, которые заменят продукцию Siemens. Об этом сообщил председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

«России необходима своя технология газовых турбин. И мы, "Силовые машины", готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию. Но для этого мы бы просили государственно-частное партнерство в освоении газовых турбин. Мы готовы, например, взять на себя половину расходов», – сказал Мордашов (цитата ТАСС).

При этом он обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать его компанию и другие предприятия, попавшие под санкции США.

«Прежде всего, конечно, это поддержка в доступе на рынки – как на российский, так и на зарубежный. Очевидно, что для нас зарубежные проекты стали гораздо более сложными, доступ на зарубежный рынок, мы надеемся, не закрылся, но стал гораздо более трудным», – сказал Мордашов (цитата «Интерфакса»).

В связи с этим он попросил у правительства помощи «в части предоставления государственных гарантий тогда, когда это требуют наши заказчики». Мордашов также добавил, что «Силовые машины» могут не выжить без преференций государства на внутреннем рынке.

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