Тепловую станцию в Тамани построит «Ростех»

Электростанция нужна, чтобы компенсировать дефицит мощности на юге России и через энергомост подстраховать поставки электроэнергии в Крым, объясняли аналитики Денис Абрамов / Ведомости

Строить теплоэлектростанцию (ТЭС) в Тамани будет ООО «Технопромэкспорт» (структура «Ростеха»), ее ценовое предложение выигрывает, сообщил представитель компании. Это же следует из данных Системного оператора ЕЭС.

Данные предварительные, указывает представитель «Технопромэкспорта» и говорится на сайте Системного оператора, итоги будут подведены 1 апреля. Согласно конкурсному заданию, мощность станции должна составить 465 МВт.

Заявка «Технопромэкспорта» обеспечивает эту мощность – предложенный компанией проект ТЭС имеет мощность 500 МВт, цена составит 1,6 млн руб. за мегаватт, говорится на сайте оператора.

Другую заявку подала структура «Росатома» – «ТК 016 «Электроэнергетика». Параметры ее заявки неизвестны.

Запуск электростанции в Тамани планируется в 2021 г., сообщало правительство России. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича одобрила в октябре 2017 г. предложение Минэнерго провести в 2018 г. отбор новых генерирующих мощностей со сроком поставки в 2021 г. Изначально запуск электростанции планировался на 2020 г. Максимальная цена мощности составляла 1,729 млн руб. за мегаватт.

Электростанция нужна, чтобы компенсировать дефицит мощности на юге России и через энергомост подстраховать поставки электроэнергии в Крым, объясняли аналитики. Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается с лета 2015 г. Именно для этой станции «Технопромэкспорт» заказывал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» – четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, позже она была снижена до 465 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по договору о предоставлении мощности – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. «Ростех» просил правительство отдать «Технопромэкспорту» право строительства без конкурса. Но на сам конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка, – их не устроили условия строительства.