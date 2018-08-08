«Новатэк» запускает вторую очередь «Ямала СПГ»
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«Новатэк» с опережением почти на полгода готов начать производство на второй линии сжижения «Ямала СПГ». Торжественная церемония ее запуска запланирована на сегодня, сообщила компания. Еще в мае председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон обтекаемо называл в качестве возможного временного окна для этого события август-сентябрь 2018 г. Но компания смогла ускорить подготовку производства и договорилась с партнерами о досрочном предоставлении необходимых для вывоза готовой продукции танкеров.
«Ямал СПГ» стал первым и формально пока остается единственным СПГ-проектом «Новатэка». Партнерами российской компании в нем являются французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Silk Road Fund (9,9%). Инвестиционное решение о строительстве СПГ-завода стоимостью $27 млрд на базе месторождений п-ва Ямал было принято в 2013 г. Проект предполагал строительство трех технологических линии мощностью 5,5 млн т в год каждая и сроками запуска в конце 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно. Исходя из этих же расчетов было законтрактовано почти 95% производственной мощности завода.
Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 г., за четыре месяца до начала исполнения долгосрочных контрактов. Тогда же было объявлено о планах по строительству четвертой линии на базе собственной технологии «Новатэка» «Арктический каскад». Запустить третью линию 5,5 млн т «Новатэк» рассчитывает до конца этого года, четвертую (до 1 млн т) - в 2019 г.
Через несколько дней после отгрузки первой партии СПГ в порту Сабетта, «Новатэк» анонсировал новую стратегию развития. Фиксируя свое положение на внутреннем российском рынке газа, компания планирует экспансию в СПГ-сегменте мирового рынка. К 2030 г. «Новатэк» намерен потратить 2,5–2,8 трлн руб. на строительство мощностей по сжижению газа «Новатэк», доведя их до до 55-57 млн т в год. А в дальнейшем, с учетом доразведки, выйти на производство около 72 млн т в год, что сравнимо с производством СПГ в Катаре.
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