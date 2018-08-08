Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»
5 материалов по теме
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» 22:16Новые ограничения вступят в силу 22 августа
WP узнала о проекте указа о санкциях за вмешательство в выборы США 06:44
Госдеп оценил влияние новых санкций на российскую экономику 06:01
В российском посольстве назвали «драконовскими» анонсированные США санкции 04:21
Котировки Сбербанка упали почти на 8% на закрытии торгов в Лондоне 23:51
Все материалы по теме
Бизнес / ТЭК

«Новатэк» запускает вторую очередь «Ямала СПГ»

Сегодня днем должна быть введена в эксплуатацию еще одна технологическая линия завода
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Новатэк» с опережением почти на полгода готов начать производство на второй линии сжижения «Ямала СПГ». Торжественная церемония ее запуска запланирована на сегодня, сообщила компания. Еще в мае председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон обтекаемо называл в качестве возможного временного окна для этого события август-сентябрь 2018 г. Но компания смогла ускорить подготовку производства и договорилась с партнерами о досрочном предоставлении необходимых для вывоза готовой продукции танкеров.

«Ямал СПГ» стал первым и формально пока остается единственным СПГ-проектом «Новатэка». Партнерами российской компании в нем являются французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Silk Road Fund (9,9%). Инвестиционное решение о строительстве СПГ-завода стоимостью $27 млрд на базе месторождений п-ва Ямал было принято в 2013 г. Проект предполагал строительство трех технологических линии мощностью 5,5 млн т в год каждая и сроками запуска в конце 2017, 2018 и 2019 гг. соответственно. Исходя из этих же расчетов было законтрактовано почти 95% производственной мощности завода.

Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 г., за четыре месяца до начала исполнения долгосрочных контрактов. Тогда же было объявлено о планах по строительству четвертой линии на базе собственной технологии «Новатэка» «Арктический каскад». Запустить третью линию 5,5 млн т «Новатэк» рассчитывает до конца этого года, четвертую (до 1 млн т) - в 2019 г.

Через несколько дней после отгрузки первой партии СПГ в порту Сабетта, «Новатэк» анонсировал новую стратегию развития. Фиксируя свое положение на внутреннем российском рынке газа, компания планирует экспансию в СПГ-сегменте мирового рынка. К 2030 г. «Новатэк» намерен потратить 2,5–2,8 трлн руб. на строительство мощностей по сжижению газа «Новатэк», доведя их до до 55-57 млн т в год. А в дальнейшем, с учетом доразведки, выйти на производство около 72 млн т в год, что сравнимо с производством СПГ в Катаре.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике