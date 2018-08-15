Сервис вызова врача на дом Doc+ привлек $9 млн

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Doc+ начал работу в 2015 г. с единственной услуги – вызова врача на дом Ярослав Чингаев для Ведомостей

Мобильная клиника Doc+ сообщила, что закрыла третий раунд инвестиций и привлекла $9 млн. Инвесторами стали шведский венчурный фонд Vostok New Ventures, а также Baring Vostok и «Яндекс», они уже вкладывались в Doc+, напомнил сервис.

Doc+ начал работу в 2015 г. с единственной услуги – вызова врача на дом. Сейчас в приложении сервиса можно получить онлайн-консультацию врача, вызвать доктора или медсестру на дом, купить лекарство в ближайшей аптеке со скидкой, записаться в партнерскую клинику, сдать анализы и получить их подробную расшифровку. В компании работают около 300 врачей разных специальностей и медсестер.

Представители «Яндекса» и Baring Vostok подтвердили участие в новом раунде Doc+, но какую долю получили, не сказали. «Мы верим в перспективы медицинского рынка России и считаем, что Doc+ является ключевым игроком рынка вызова врача на дом», – сказал представитель «Яндекса».