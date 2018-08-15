Сервис вызова врача на дом Doc+ привлек $9 млн
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Мобильная клиника Doc+ сообщила, что закрыла третий раунд инвестиций и привлекла $9 млн. Инвесторами стали шведский венчурный фонд Vostok New Ventures, а также Baring Vostok и «Яндекс», они уже вкладывались в Doc+, напомнил сервис.
Doc+ начал работу в 2015 г. с единственной услуги – вызова врача на дом. Сейчас в приложении сервиса можно получить онлайн-консультацию врача, вызвать доктора или медсестру на дом, купить лекарство в ближайшей аптеке со скидкой, записаться в партнерскую клинику, сдать анализы и получить их подробную расшифровку. В компании работают около 300 врачей разных специальностей и медсестер.
Представители «Яндекса» и Baring Vostok подтвердили участие в новом раунде Doc+, но какую долю получили, не сказали. «Мы верим в перспективы медицинского рынка России и считаем, что Doc+ является ключевым игроком рынка вызова врача на дом», – сказал представитель «Яндекса».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}