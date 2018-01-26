В России создан чат-бот для опроса пациентов

Бот поможет врачам Максим Стулов / Ведомости

Мобильная клиника Doc+ запустила чат-бот для сбора анамнеза пациентов, рассказал гендиректор проекта Руслан Зайдуллин. Это первая в России система на основе алгоритмов машинного обучения. Она собирает симптомы, историю болезни и подготавливает данные для врача, продолжает он. Благодаря боту во время приема доктор может сосредоточиться на диагностике и лечении – вся информация о пациенте собрана заранее.

Сбор анамнеза занимает 60% времени консультации и длится до 15 минут, говорит Зайдуллин, алгоритмы время сбора сокращают в несколько раз и позволяют снизить вероятность ошибки. Аналогичная система не нова – в частности, с ней работает лондонский медицинский стартап Babylon, напоминает директор по развитию сети клиник «Доктор рядом» Денис Швецов. У некоторых компаний есть более простая форма сбора анамнеза – анкетная, добавляет он.

Пока бот от Doc+ доступен для устройств на основе Android, релиз на iOS ожидается в начале февраля, уточнил представитель Doc+. По мере развития бота его интегрируют в работу узких специалистов, добавил он.

Проект Doc+ стартовал в 2015 г. В штате компании, по ее данным, 300 специалистов: терапевты, педиатры, неврологи, отоларингологи, медсестры. Приема в клинике они не ведут. В дневное время они выезжают на дом к пациентам и круглосуточно консультируют дистанционно. Крупнейшие совладельцы проекта – один из фондов Baring Vostok – BV Services (38%), а также основатели компании Виктор Белогуб и Дмитрий Хандогин (по 17,56%). Еще 6,53% – у головной компании «Яндекса», голландской Yandex N.V.

Швецов считает идею анамнез-бота правильной: она позволяет повысить эффективность работы врачей. В «Доктор рядом» эта технология пока не используется, продолжает Швецов: «Качество сейчас в приоритете над временем, но и наша компания тоже к этому придет». Цифровую медицину развивает МТС вместе с сетью частных клиник «Медси». Представитель оператора уверяет, что телемедицинский сервис – лишь первая ступень в развитии направления. В частности, компания, по его словам, намерена разработать и бот «с функционалом шире, чем просто сбор анамнеза». Детали проекта МТС он раскрывать не стал.

Анамнез-бот – это начало, уверяет и Зайдуллин, следующим шагом станет система автоматического контроля качества электронных медкарт и система поддержки принятия решений для врачей, алгоритмы для выявления групп риска хронических заболеваний и проч. Сервис уже ведет переговоры о внедрении анамнез-бота с партнерами: страховыми компаниями, частными клиниками и государственными медучреждениями.

Представитель «Яндекса», развивающего сервис «Яндекс.Здоровье», от комментариев отказался.