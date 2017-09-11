Все больше россиян оплачивают медицинские услуги в интернете

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Прием онлайн-платежей в медицине будет набирать обороты, уверена директор по экономике и финансам сети клиник «Семейный доктор» Евгений Разумный / Ведомости

Число медицинских учреждений, услуги которых можно оплатить в интернете, за январь – август 2017 г. превысило 100 – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Число людей, оплачивающих услуги онлайн, за это же время увеличилось на 42%, а платежей – на 48%. Таковы данные сервиса для приема платежей «Яндекс.Касса». Речь только о клиниках – партнерах «Яндекс.Кассы», пояснил представитель владельца сервиса – компании «Яндекс.Деньги».

Доля онлайн-платежей в центре онкологической диагностики Unim – около 3%, рассказал его директор Алексей Ремез. Пациенты, как правило, выбирают не самые прогрессивные способы оплаты, например традиционные квитанции или оплату в Сбербанке, даже несмотря на более высокую комиссию за проведение операции, отмечает он. Не всегда понятно, какой объем услуг потребуется пациенту, поясняет гендиректор сети «Доктор рядом» Александр Пилипчук. Значит, не ясна их конечная стоимость, согласен гендиректор клиники «Атлас» Андрей Перфильев. Поэтому люди редко оплачивают онлайн, например, прием терапевта – ведь потом все равно придется оплачивать анализы, объясняет он.

Чек ниже Несмотря на рост числа онлайн-платежей, совокупный оборот клиник в этом сегменте вырос лишь на 13%, указывают аналитики «Яндекс.Кассы». Сказалось уменьшение среднего чека с 10 865 до 8312 руб. Ремез говорит, что в Unim размер чека никак не связан со способом оплаты.​

Правда, есть медицинские услуги, где доля онлайн-платежей уже велика. Так, в интернете люди охотнее оплачивают так называемые коробочки, отмечает Перфильев: 55% генетических тестов «Атлас» и 88% тестов «Исследование микробиоты» (разновидность генетического теста) оплачено онлайн.

Прием онлайн-платежей в медицине будет набирать обороты, уверена директор по экономике и финансам сети клиник «Семейный доктор» Светлана Федорова. Основная причина – развитие телемедицинских услуг, поясняет она. Закон о телемедицине, принятый в июле, заработает с 1 января 2018 г. Он позволяет врачам дистанционно консультировать пациентов и следить за их здоровьем, а также выписывать рецепты, в том числе на препараты с наркотическими веществами, и вести электронный регистр людей с социально значимыми заболеваниями.

«Семейный доктор», по словам Федоровой, сейчас выбирает оператора по внедрению онлайн-оплаты услуг. Запуск подобной функции планирует и «Доктор рядом». Кроме телемедицины есть и другие пакеты услуг, которые удобно покупать через интернет, например программы диспансеризации (check-up) или прикрепления к поликлинике, объясняет Пилипчук. Возможность оплатить услуги заранее – сервисное преимущество для клиентов, таким образом они смогут сэкономить время на оплату в клинике, замечает сотрудник одной из крупных сетей, которая вскоре планирует запустить такую услугу.