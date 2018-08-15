«Интер РАО» не будет полностью выкупать свои акции у ФСК

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«Интер РАО» не намерено покупать оставшийся пакет своих акций Андрей Гордеев / Ведомости

«Интер РАО» не намерено покупать оставшийся пакет своих акций у Федеральной сетевой компании (входит в «Россети»), сообщил 15 августа директор по стратегическому развитию «Интер РАО» Алексей Маслов.

«Таких планов нет, мы их не обсуждаем. Нам комфортна текущая структура акционерного капитала и присутствие ФСК в ней», - сказал топ-менеджер.

В конце июня ФСК запустила сделку по продаже 10% «Интер РАО» за 34,93 млрд руб. 1 августа ФСК сообщила, что ее доля в «Интер РАО» сократилась до 9,24%. Ранее обе компании сообщали, что после завершения сделки она снизится до 8,57%. Когда сделка будет окончательно завершена, не уточнялось. Еще 4,915% собственных акций «Интер РАО» выкупило у группы «Русгидро» за 17,2 млрд руб. В результате сделок компания стала крупнейшим акционером с квазиказначейским пакетом акций в 29,42% . Еще 27,63% принадлежит «Роснефтегазу». 30,71% акций находится в свободном обращении.

Компания продолжит консолидировать собственные акции, считает источник «Ведомостей», знакомый с руководством «Интер РАО». При этом компании пришлось разбить сделку на несколько этапов, чтобы не делать обязательное предложение остальным акционерам. В «Интер РАО» опровергают эти данные.