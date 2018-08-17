Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: Колбаса высоко себя ценит

Производители колбас и полуфабрикатов попросили правительство о помощи

Они терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья и хотят добиться повышения цен в рознице
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Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети – чтобы они поскорей рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты и проч. – «Ведомости») и согласились с ними. Просят мясники и отрегулировать ценообразование мясного сырья – путем, как они пишут, восстановления конкурентной среды.

«Ведомости» ознакомились с текстом письма, его подлинность подтвердила исполнительный директор НСМ Екатерина Лучкина. В аппарат Гордеева письмо поступило, говорит его представитель, в ближайшее время он даст поручение разобраться в ситуации.

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