Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россия больше не крупнейший рынок для пивоваренной компании Carlsberg Андрей Гордеев / Ведомости

Китай стал для датского концерна Carlsberg Group крупнейшим рынком, обогнав Россию, заявил президент компании Кеес ’т Харт. По итогам 2017 г. Китай стал лидером по продажам в натуральном выражении, но по операционной прибыли на 1-м месте оставалась Россия, сообщала компания. Теперь Китай впереди и в натуральном выражении, и в деньгах, подчеркнул ’т Харт. Сколько продано пива в литрах и деньгах в обеих странах, компания не раскрывает. Входящая в Carlsberg пивоваренная компания «Балтика» – лидер российского рынка с долей 31,4%.

Выручка в Китае растет за счет международных брендов, таких как Tuborg, Carlsberg и Kronenbourg 1664 Blanc, их продажи увеличились на 15%, объяснил представитель Carlsberg. Но росли также и все ключевые локальные бренды. Потребление пива растет не только в Китае, но и по всей Азии в целом. Это один из ключевых факторов роста для Carlsberg, отметил ’т Харт.