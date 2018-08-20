Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4634 от 20.08.2018 под заголовком: Китай перепил Россию

Россия больше не крупнейший рынок для пивоваренной компании Carlsberg

На 1-е место вырвался Китай
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Китай стал для датского концерна Carlsberg Group крупнейшим рынком, обогнав Россию, заявил президент компании Кеес ’т Харт. По итогам 2017 г. Китай стал лидером по продажам в натуральном выражении, но по операционной прибыли на 1-м месте оставалась Россия, сообщала компания. Теперь Китай впереди и в натуральном выражении, и в деньгах, подчеркнул ’т Харт. Сколько продано пива в литрах и деньгах в обеих странах, компания не раскрывает. Входящая в Carlsberg пивоваренная компания «Балтика» – лидер российского рынка с долей 31,4%.

Выручка в Китае растет за счет международных брендов, таких как Tuborg, Carlsberg и Kronenbourg 1664 Blanc, их продажи увеличились на 15%, объяснил представитель Carlsberg. Но росли также и все ключевые локальные бренды. Потребление пива растет не только в Китае, но и по всей Азии в целом. Это один из ключевых факторов роста для Carlsberg, отметил ’т Харт.

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