Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4637 от 23.08.2018 под заголовком: На Чукотке заканчивается золото

Губернатор Чукотки попросил Путина поддержать добычу золота в регионе

Он предложил увеличить госфинансирование геологоразведки и упростить систему лицензирования
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Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в письме от 19 июля президенту Владимиру Путину выразил озабоченность снижением добычи золота в регионе. Это связано с «исчерпанием запасов наиболее богатых отрабатываемых месторождений рудного золота (Купол и Двойное)», говорится в его документе («Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Путин поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину проработать вопрос. Представитель Минприроды отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».

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