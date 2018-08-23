Губернатор Чукотки попросил Путина поддержать добычу золота в регионе

Статья опубликована в № 4637 от 23.08.2018 под заголовком: На Чукотке заканчивается золото

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Основное падение добычи связано с истощением запасов и сокращением добычи Купола Kinross Gold Corporation

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в письме от 19 июля президенту Владимиру Путину выразил озабоченность снижением добычи золота в регионе. Это связано с «исчерпанием запасов наиболее богатых отрабатываемых месторождений рудного золота (Купол и Двойное)», говорится в его документе («Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник).

Путин поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину проработать вопрос. Представитель Минприроды отказался от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».