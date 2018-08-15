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Золотопромышленники оценили потери бюджета России из-за изъятия сверхдоходов

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба оценил потери бюджета от изъятия дополнительных доходов у предприятий отрасли в 79 млрд руб. в год. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на его письмо в Минпромторг.

По его словам, рост фискальной нагрузки на золотодобывающую отрасль создает угрозу невыполнения инвестиционных программ и снижения добычи золота. Падение добычи, по оценкам союза, может составить к 2025 г. 50 тонн в год. Ранее сообщалось, что в 2017 г. общее производство золота в России составило 317,66 тонны.

После 2025 года снижение добычи может стать «еще более драматичным», подчеркивают в Союзе золотопромышленников. Потенциальные потери бюджета при этом, по оценке Кашубы, составят до 21 млрд руб. в год, а с учетом недополученного золота - до 79 млрд руб.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изымать сверхдоходы в размере около 0,5 трлн руб. ежегодно у компаний горно-металлургической и химической отраслей. Инициативу чиновник объяснил тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. В список вошли 14 компаний, среди них «Полюс золото». Представители бизнеса, в том числе Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) эту идею раскритиковали.