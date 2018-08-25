Маск отказался от планов превратить Tesla в частную компанию

Основатель Tesla Илон Маск Patrick T. Fallon / Reuters

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск сообщил в корпоративном блоге, что отказался от своей идеи сделать компанию частной. Он заявил совету директоров, что для Tesla лучше всего остаться публичной компанией, акции которой торгуются на фондовом рынке. Совет директоров согласился с этой позицией.

Маск объяснил, что принял такое решение после консультаций с акционерами производителя электромобилей. «Хотя большинство акционеров, с которыми я говорил, сказали, что они останутся с Tesla даже если компания станет частной, их настроение, в двух словах, было "пожалуйста, не делайте этого», - пересказал Маск. Кроме того, отметил он, некоторые институциональные инвесторы заявили о наличии внутренних правил комплаенса, которые ограничивают их участие в частных компаниях.

Ранее акционеры Tesla подали в суд на Маска из-за его твитов о намерении сделать компанию частной и убрать ее с биржи, сообщал Bloomberg. По мнению истцов, в этих заявлениях содержалась ложная информация, которая вызвала резкие колебания котировок компании. В результате некоторые акционеры понесли убытки. Твитами Маска заинтересовалась комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор решил проверить, насколько правдивыми были заявления гендиректора Tesla, и не пытался ли он манипулировать котировками.

О планах вывести Tesla с биржи Маск написал на своей странице в Twitter 7 августа. Маск, являющийся крупнейшим акционерам компании (владеет 22%), предложил инвесторам выкуп акций по $420 за бумагу, что на 20% больше их цены на тот момент. В этом случае стоимость производителя электромобилей достигла бы $72 млрд. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Позже он пояснил в корпоративном блоге, что такой шаг поможет Tesla сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на ежеквартальных результатах. После сообщения Маска акции Tesla подорожали на 11%.

Однако позже шесть членов совета директоров Tesla заявили, что Маск лишь на прошлой неделе начал обсуждать с советом идею сделать компанию частной. Это противоречит его словам о том, что для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Кроме того, источники в нескольких крупных банках рассказали газете Financial Times (FT), что они ничего не слышали о попытках Маска привлечь средства для выкупа акций. По словам самого Маска, он обсуждал возможную сделку с инвестбанками Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также частной акционерной компанией Silver Lake.

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