Сoca-Cola купит крупнейшую в Европе сеть кофеен Costa Coffee

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EPA-EFE / FACUNDO ARRIZABALAGA

О продаже Costa Coffee американской Сoca-Cola за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд) в пятницу сообщил владелец сети кофеен — компания Whitbread. В ее сообщении сказано, что сделка единогласно согласована советом директоров. Агентство Reuters отмечает, что Сoca-Cola заплатит за Costa Coffee на 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) больше, чем ожидали некоторые аналитики.

Сделка будет выгодной обеим сторонам, отмечает BusinessInsider: Whitbread заработает больше, чем расчитывала, а Coca-Cola получит хорошо зарекомендовавший себя бренд на рынке, на который она планировала выйти.

500 новых напитков выпустила Coca-Cola в прошлом году. Это рекорд для компании и примерно на 25% больше, чем годом ранее. Среди новинок – Sprite со вкусом огурца в России, коктейли из протеиновых порошков в Бразилии, напиток со вкусом кунжута и грецкого ореха в Китае и солоноватый лимонный тоник во Франции и Бельгии.

«Горячие напитки – один из нескольких сегментов рынка напитков, в котором у Coca-Cola нет глобального бренда. Costa дает нам доступ на рынок», – отметил гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси. Рынок кофе растет примерно на 6% в год, напомнил он. Компания, по его словам, решила инвестировать в этот рынок, чтобы предоставить потребителям больше тех напитков, которые они хотят.

Приобретение Costa Coffee даст Coca-Cola возможность провести диверсификацию бизнеса в сегменте газированных напитков в пользу более полезной для здоровья продукции, отмечает Reuters. Это стало особенно актуально после того, как некоторые страны стали вводить налоги на сахаросодержащие товары.