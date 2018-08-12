Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Рамон Лагуарта: PepsiCo масштабирует свои эксперименты, если они где-то сработали

За счет чего новый руководитель PepsiCo рассчитывает удвоить темпы роста компании

Очередного гендиректора PepsiCo по традиции нашли внутри компании
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Кресло президента PepsiCo пустовало больше двух с половиной лет, прежде чем год назад его занял Рамон Лагуарта, трудившийся тоже президентом, но рангом пониже – в PepsiCo Eastern Europe.

В самой PepsiCo должность президента появилась сравнительно недавно – в марте 2012 г. Предполагалось, что это человек номер два в компании, который готовится занять главный пост – гендиректора. С октября 2006 г. это кресло принадлежало Индре Нуйи. На смену ей прочили Джона Комптона, возглавлявшего PepsiCo American Foods. Он и стал первым президентом PepsiCo. Через полгода он, не дождавшись, когда Нуйи отойдет от дел, уволился из компании. Пост принял гендиректор PepsiCo Europe Зейн Абдалла, но в 2014 г. и он написал заявление об отставке. Когда в сентябре прошлого года на вакантное место пришел Лагуарта, у него не было оснований для особого оптимизма: Нуйи заявила, что намерена еще работать и работать. «У меня нет бесспорного преемника, – подливала она масла в огонь. – Когда придет время для смены, в какой бы момент это ни случилось, думаю, отлично, что у нашего совета директоров будет столько людей на выбор». Действительно, кроме Лагуарты называли Лаксмана Нарасимхана, возглавлявшего бизнес компании в Латинской Америке, и Хью Джонсона, финансового директора, которого в 2015 г. сделали вдобавок вице-председателем совета директоров и поручили ему курировать интернет-торговлю и информационные технологии.

Но оказалось, что Лагуарта не зря паковал чемоданы и переезжал из Женевы в штаб-квартиру в Перчейзе (США) вместе с женой Марией и тремя сыновьями. В понедельник, 6 августа, PepsiCo сообщила, что Нуйи уходит с 3 октября, а Лагуарта станет шестым гендиректором за 53-летнюю историю PepsiCo и первым испанцем на этой должности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике