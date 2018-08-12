За счет чего новый руководитель PepsiCo рассчитывает удвоить темпы роста компании

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Россия стала крупнейшим рынком PepsiCo за пределами США, принося ежегодную выручку около $5 млрд, подсчитывала WSJ Wathiq Khuzaie/Getty Images

Кресло президента PepsiCo пустовало больше двух с половиной лет, прежде чем год назад его занял Рамон Лагуарта, трудившийся тоже президентом, но рангом пониже – в PepsiCo Eastern Europe.

В самой PepsiCo должность президента появилась сравнительно недавно – в марте 2012 г. Предполагалось, что это человек номер два в компании, который готовится занять главный пост – гендиректора. С октября 2006 г. это кресло принадлежало Индре Нуйи. На смену ей прочили Джона Комптона, возглавлявшего PepsiCo American Foods. Он и стал первым президентом PepsiCo. Через полгода он, не дождавшись, когда Нуйи отойдет от дел, уволился из компании. Пост принял гендиректор PepsiCo Europe Зейн Абдалла, но в 2014 г. и он написал заявление об отставке. Когда в сентябре прошлого года на вакантное место пришел Лагуарта, у него не было оснований для особого оптимизма: Нуйи заявила, что намерена еще работать и работать. «У меня нет бесспорного преемника, – подливала она масла в огонь. – Когда придет время для смены, в какой бы момент это ни случилось, думаю, отлично, что у нашего совета директоров будет столько людей на выбор». Действительно, кроме Лагуарты называли Лаксмана Нарасимхана, возглавлявшего бизнес компании в Латинской Америке, и Хью Джонсона, финансового директора, которого в 2015 г. сделали вдобавок вице-председателем совета директоров и поручили ему курировать интернет-торговлю и информационные технологии.

PepsiCo Будущий гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта

Но оказалось, что Лагуарта не зря паковал чемоданы и переезжал из Женевы в штаб-квартиру в Перчейзе (США) вместе с женой Марией и тремя сыновьями. В понедельник, 6 августа, PepsiCo сообщила, что Нуйи уходит с 3 октября, а Лагуарта станет шестым гендиректором за 53-летнюю историю PepsiCo и первым испанцем на этой должности.