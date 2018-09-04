Бизнес / Торговля и услуги

Рыночная стоимость Amazon вслед за Apple превысила $1 трлн

Интернет-ритейлер стал третьей в истории компанией, достигшей этой отметки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Капитализация интернет-ритейлера Amazon вслед за Apple превысила $1 трлн, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи. В начале торгов во вторник акции компании выросли почти на 2% до максимальных $2050,49 за бумагу.

Рыночная стоимость Apple достигла $1 трлн в начале августа после публикации сильного квартального отчета. Amazon потребовалось всего пять недель, чтобы достигнуть такого же результата. 

Amazon стала второй в истории американской и третьей среди мировых компаний, которые перешагнули отметку в $1 трлн. Впервые это удалось китайскому нефтяному гиганту PetroChina в 2007 г. – в первый день торгов после размещения на Шанхайской бирже котировки компании взмыли вверх, однако уже на следующий день резко подешевели. 

За последние три года акции Amazon подорожали более чем в три раза. Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос является богатейшим человеком планеты. Bloomberg оценивает его состояние в $166 млрд, Forbes – в $167,5 млрд.

Комментарии  ()
Foma123
16:21 04.09.2018
Интересно а прибыль то какая?
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике